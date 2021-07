(종합) 장날 트럭-군내버스 추돌 여파로 버스 옆으로 넘어져 42명 중경상

경찰 정원 두 배에 달하는 승객 태운 점 법규 위반 해당 검토

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 강진서 트럭과 버스가 추돌해 그 여파로 버스가 옆으로 넘어져 40여 명이 크고 작은 부상을 당했다.

19일 전남 강진경찰서 등에 따르면 이날 8시 25분께 전남 강진군 성전면 한 교차로에서 3.5t 트럭과 군내버스가 추돌하는 사고가 발생했다. 이 사고로 버스 승객·운전자 41명과 트럭 운전자 1명 등 총 42명이 부상(중상자 6명)을 당해 병원으로 이송됐다. 사고는 교차로에서 트럭이 버스의 운전석 옆면을 들이받으면서 버스가 옆으로 넘어진 것으로 알려졌다. 경찰은 교차로에서 추돌 사고가 난 점을 토대로 두 차량 중 한 대가 신호 위반한 것으로 추정하고 있다.

하지만 사고 운전자들의 진술이 엇갈려 신호 위반한 차량을 조사 중인 것으로 전해졌다. 해당 버스는 성전면의 여러 정류장을 거쳐 강진읍으로 향하는 버스로, 강진읍에서 이날 장이 열려 버스에 승객이 많이 탑승한 것으로 전해졌다.

특히, 사고가 난 버스는 16석의 좌석(운전석 포함)과 4명의 입석이 가능한 총 20명 정원의 버스인데, 사고 당시에는 40명의 승객이 탑승하고 있었던 것으로 파악됐다. 경찰은 정원의 두 배에 달하는 승객을 태운 점이 법규 위반에 해당하는 지도 검토할 방침이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr