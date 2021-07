“미친듯이 팔린다”…여름가전 대세된 창문형 에어컨

소음·에너지효율성 등 개선…여름철 대세가전 자리매김

쿠쿠 판매량 500% 급증…간편 설치·이동 편의성 등 무기

新전성기 연 장본인 파세코…2019년부터 완판 이어가

‘1방 1에어컨’ 트렌드에…보조 냉방기기 수요 ↑

[아시아경제 이준형 기자] 코로나19로 집에 머무는 시간이 길어지고 폭염까지 겹치며 창문형 에어컨 판매가 급증하고 있다. 신기술로 무장한 창문형 에어컨이 소음, 낮은 에너지 효율성 등 기존 단점을 개선하며 여름철 새로운 ‘대세 가전’으로 자리 잡았다는 평가다. 업계는 창문형 에어컨 수요가 당분간 지속적으로 증가할 것으로 보고 있다.

간편 설치·가성비 등 무기

쿠쿠에 따르면 지난 16일 기준 쿠쿠홈시스의 ‘인스퓨어 창문형 에어컨’의 이달 판매량은 지난달 대비 약 500% 급증했다. 약 보름 만에 6월 한 달 동안 판매된 창문형 에어컨의 5배 이상을 판 것이다.

유통 채널인 이커머스 판매량도 두드러졌다. 온라인쇼핑사이트 G마켓에 따르면 최근 일주일(12~18일) 동안 창문형 에어컨 판매량은 전년 동기 대비 485% 증가했다. 티몬은 지난달 29일부터 이달 12일까지 창문형 에어컨이 지난해 같은 기간보다 15배 이상 팔렸다고 밝혔다.

이런 상황에 대해 업계에서는 "미친 듯이 팔리고 있다"고 했다. 업계 관계자는 "계절 특수도 있지만 그중에서도 창문형 에어컨은 판매량이 하루가 다르게 급격히 늘고 있다"면서 "주문량을 소화하기 위해 매일 공장을 풀 캐파(Full Capacity)로 돌려야 하는 상황"이라고 말했다.

설치가 간편하다는 점은 창문형 에어컨이 인기를 끄는 주 요인이다. 일반 에어컨은 실외기를 달기 위해 벽을 뚫고 배관을 연결하는 등 복잡한 설치 과정을 거쳐야 한다. 반면 창문형 에어컨은 실외기와 실내기를 합친 일체형이라 설치기사의 도움 없이 직접 설치할 수 있다. 실외기 공사가 필요하지 않은 덕분에 이동 편의성이 높은 데다 가성비(가격 대비 성능)도 좋다.

‘1방 1에어컨’에 급부상

본래 창문형 에어컨은 1970~1980년대 국내 에어컨시장 초기 단계에 등장했다. 설치·이전 비용 등을 절감할 수 있다는 장점이 있어 보급이 확산됐다. 하지만 경제 발전과 함께 소비자들의 구매력도 높아지며 시장은 상대적으로 소음이 적고 에너지 효율성이 높은 스탠딩·벽걸이형 에어컨 중심으로 형성됐다. 미닫이 형태의 창문이 많았던 국내 주거 환경도 창문형 에어컨 보급의 걸림돌이었다.

창문형 에어컨의 새로운 전성기를 연 장본인은 난방용품 제조업체인 파세코다. 1인 가구가 증가하며 소형 에어컨 수요도 덩달아 늘어나자 파세코는 2019년 창문형 에어컨을 출시했다. 발전된 모터·인버터 등을 적용해 에너지효율을 1등급으로 높이고 소음을 큰 폭으로 줄이는 등 기존 단점을 개선했다. 그 결과 회사의 창문형 에어컨은 ‘완판’ 행진을 이어가며 가전업계의 이목을 끌었다.

코로나19는 기폭제가 됐다. 사회적 거리두기로 집에서 보내는 시간이 길어지자 ‘1방 1에어컨’이 새로운 트렌드로 자리 잡았다. 파세코 관계자는 "코로나19 확산 전에는 메인 냉방기기 하나만 있어도 여름을 나는 데 무리가 없었다"면서 "하지만 재택근무, 원격수업 등으로 인해 방마다 에어컨을 둘 필요성이 높아졌다"고 설명했다. 이 관계자는 "국내 주택구조상 작은 방은 실외기 설치가 어려운 경우가 많다"면서 "대부분 아이 방이나 서재 등에 설치할 보조 냉방기기로 창문형 에어컨을 찾는다"고 덧붙였다.

대기업, 중견기업 할 것 없이 이 시장에 뛰어들었다. 캐리어에어컨은 지난해 살균·난방 기능 등을 갖춘 제품을 출시했다. 삼성전자는 올해 창문형 에어컨 ‘윈도우 핏’을 선보이며 출사표를 던졌다. 신일전자, 귀뚜라미도 잇따라 신제품을 출시하며 창문형 에어컨 대전에 가세했다.

창문형 에어컨시장은 앞으로도 꾸준히 성장할 전망이다. 시장조사업체 유로모니터에 따르면 지난해 국내 창문형 에어컨 판매량은 14만3100대로 전년(3만8100대) 대비 4배 가까이 늘었다. 업계는 올해 시장 규모가 30만대 이상에 달해 지난해보다 2배 이상 증가할 것으로 보고 있다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr