롯데하이마트, 인기 밴드 ‘데이브레이크’와 랜선 콘서트 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 랜선 콘서트 ‘우리동네 핫-트 콘서트, 하이마트로 가요 공원편’을 선보인다고 19일 밝혔다.

이번 콘서트는 지난 5월 가수 이승윤이 출연한 홍대편에 이은 두 번째로, 인기 밴드 ‘데이브레이크’가 참여한다. 데이브레이크는 보컬 이원석, 기타 정유종, 베이스 김선일, 키보드 김장원으로 구성한 4인조 실력파 인디밴드다. 대표곡으로는 ‘좋다’, ‘들었다 놨다’, ‘꽃길만 걷게 해줄게’ 등이 있다.

롯데하이마트 공식 유튜브 채널 등 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에서 예고편을 선보이며, 본편은 오는 21일에 정식으로 게재할 예정이다. 랜선 콘서트는 서울 송파구에 위치한 롯데월드타워 월드파크, 석촌호수, 송리단길 및 롯데하이마트 월드타워점 등을 배경으로 공연이 진행된다. 해당 콘텐츠 영상 촬영은 사회적 거리두기 4단계 격상 전인 이달 초에 방역 지침을 준수하여 진행했다.

롯데하이마트 관계자는 “사회적 거리두기로 공연 등 외부 활동이 어려운 상황에서 조금이나마 위안을 드릴 수 있도록 ‘우리동네 핫-트 콘서트, 하이마트로 가요’를 선보이고 있다”며 “앞으로도 매회 다양한 실력파 가수의 좋은 음악과 친숙한 여러 동네를 소개할 것”이라고 말했다.

