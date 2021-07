필로폰 공급도 코로나19 영향? 대량 제조 ‘마약공장’이 주택가까지 침투했다

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19 확산으로 마약류 밀반입에 차질이 생기자 직접 마약을 제조하는 시설이 주택가까지 침투한 사실이 드러났다.

주택가에서 버젓이 대량의 필로폰을 제조한 30대 남성이 최근 부산 경찰에 붙잡혀 구속됐다. 주거시설인 원룸이 필로폰 대량 생산공장이었던 셈이다.

부산경찰청 강력범죄수사대마약범죄수사계는 지난 4월∼7월 경북 구미의 주택가 원룸에 제조시설을 설치한 뒤 필로폰을 만들어 유통을 시도한 피의자 A씨를 지난 4일 검거해 구속 송치했다고 19일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 4월부터 경북 구미 주택가 원룸 2곳을 임차한 뒤 환풍시설과 필로폰 제조에 필요한 각종 기구를 갖추고 필로폰 약 1kg을 제조했다.

경찰은 제조현장에서 완성된 필로폰 1kg과 제조에 필요한 각종 기구 49점, 화공약품 13종을 모두 압수했다.

A씨가 검거 당시까지 제조한 필로폰은 33억원 상당으로 3만3000여명이 동시에 투약할 수 있는 상당한 양이었다.

과거 마약 제조 사범들은 인적이 드문 은밀한 장소를 선택했으나 이번에 검거된 피의자는 도심 주택 밀집지역에서 시설을 갖추고 제조를 했다.

또 제조과정에서 발생하는 악취 문제와 건물 내 주민들의 시선을 피하고자 원룸 최고층 2세대 모두를 사용했으며, 공기를 외부로 배출할 수 있는 환기시설까지 갖춘 것으로 드러났다.

부산경찰청은 피의자가 필로폰을 유통했는지에 대해서도 수사를 확대하고 있다.

경찰 관계자는 “최근 코로나 확산으로 해외로부터 마약 밀반입이 어려워지자 국내에서 마약류를 생산하려는 시도가 증가할 것으로 보고 마약 제조 및 공급 사범에 대해 집중단속 활동을 벌이고 있다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr