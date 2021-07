윤석열 "일정표에 '윤검'만 있으면 무조건 접대?…악의적 오보 유감"

[아시아경제 김소영 기자] 윤석열 전 검찰총장이 조남욱 전 삼부토건 회장으로부터 수차례 골프접대와 향응을 받았다는 의혹 보도에 강하게 반발했다.

윤 전 총장은 19일 입장문을 통해 "저 윤석열은 식사 및 골프 접대를 받은 사실 자체가 없고, 어떤 사건에도 관여한 적 없어 악의적 오보"라고 정면 반박했다.

앞서 이날 한겨레신문은 조 전 회장 비서실의 과거 일정표를 입수해 조 전 회장이 2011년 4월 윤 전 총장과 윤 전 총장의 장모 최모씨와 골프 회동을 했다고 보도했다. 또 같은 해 8월에도 조 전 회장이 윤 전 총장과 만찬을 가졌으며, 명절 선물 명단에도 윤 전 총장의 이름이 다섯 차례 등장한다며 이 같은 의혹을 제기했다.

윤 전 총장은 "한겨레는 출처를 알 수 없는 '일정표'에 2011년 4월2일 '최 회장, 윤검' 기재가 있다며 제가 그 날 골프를 쳤다고 단정적 보도를 했다"며 "그러나, 3월15일 중수2과장이자 주임검사로서 200여명 되는 수사팀을 이끌고 부산저축은행 등 5개 저축은행을 동시 압수수색하는 등 당시는 주말에 단 하루도 빠짐없이, 밤낮 없이 일하던 때"라고 설명했다.

이어 "위 날짜에 강남300CC에서 골프를 친 사실 자체가 없다"며 "한겨레는 작성자, 작성 경위가 확인되지 않은 상태에서 '윤검사', '윤검' 기재만 있으면 무조건 접대 받았다고 함부로 추단했으나 이는 잘못"이라고 주장했다.

그러면서 "저는 최근 약 10년 간 조남욱 전 회장과 만나거나 통화한 사실이 없다"고 밝혔다. 다만 "조 전 회장과 약 20여 년 전부터 10년 전 사이에 여러 지인과 함께 통상 식사나 골프를 같이 한 경우는 몇 차례 있었다"면서도 "늘 그렇듯 비용을 각자 내거나 번갈아 내 접대를 받은 사실은 전혀 없다"고 재차 강조했다.

윤 전 총장은 "한겨레가 면담 보고서 한 장으로 '별장 접대' 의혹을 '오보'한 것에 이어서, 비슷한 방식으로 이번에는 출처 불명 일정표에 적힌 단순 일정을 부풀려 허위로 '접대', '스폰서'라는 악의적인 오명을 씌우려 하는 것이 매우 유감스럽다"고 덧붙였다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr