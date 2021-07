“매출 분석도 척척”…BGF그룹, 로봇 업무 자동화 도입 확대

[아시아경제 임춘한 기자] BGF그룹은 업무 프로세스의 효율화와 인적자원의 부가가치를 높이기 위해 로봇 업무 자동화 솔루션인 ‘RPA’의 도입을 확대한다고 19일 밝혔다.

RPA는 기존에 사람이 직접 수행하던 반복적이고 단순하며 규칙적인 대량의 업무들을 지능형 로봇 프로세스를 활용해 자동화하는 기술로서 이를 통해 업무 시간의 단축과 비용 절감, 업무 만족도 향상 등의 효과를 얻을 수 있다. BGF그룹은 2019년부터 RPA를 시범 도입해 총 14개 부서, 36개 업무에 적용했으며 이달부터 업계 최초로 영업 현장 부서에도 전면 확대하게 됐다.

RPA가 도입되는 현장 업무는 정기 데이터 보고서 추출, 점포 정보 점검 및 리스크 관리 등 총 15개 업무다. 이를 통한 업무 효율은 CU 가맹점 관리의 전문화와 고도화로 연결될 수 있다. 현장의 주요 업무들이 자동화 되면 연간 2만5000시간, 3000일 정도의 업무 소요를 줄이는 등 생산성 향상을 도모할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 한편, BGF그룹은 RPA를 정식 직원으로 대우하는 차원에서 알(R)책임이라는 호칭을 부여하고 실제 캐릭터를 만들었다.

BGF리테일 관계자는 “기업의 지속적인 성장은 임직원들의 우수한 역량과 함께 체계적이고 스마트한 업무 시스템이 뒷받침 돼야 실현 가능하다”며 “직원들의 업무 만족도가 기업의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 지표가 된 만큼 4차 산업혁명 시대에 걸맞은 혁신적인 시도를 계속 할 것”이라고 말했다.

