서울시, '전기차 콘센트형 충전기' 7000기 집중 보급 나선다

하반기 콘센트형 충전기 7000기 보급 시작으로 2025년까지 20만기 보급

아파트, 연립주택, 업무시설 등 생활밀접 공간에 집중 설치

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 전기차 충전 인프라 확충을 위해 설치비가 저렴하고 별도의 설치부지가 필요 없어 공동주택이나 업무시설 내 편리하게 설치할 수 있는 콘센트형 충전기 7000기 보급에 나선다고 19일 밝혔다.

서울시는 전기차 수요 급증을 대비해 현재 서울시내에 설치되어 있는 충전기 9000기를 오는 2025년까지 20만 기 이상 구축하여 전기차 이용시민의 불편을 최소화한다는 계획이다. 7월 현재 서울시내에 충전기 9000기가 설치되어 있어 충전기 1기가 전기차 3대를 감당하는 수준이다.

콘센트형 충전기는 기존 급·완속 충전기에 비해 설치비가 저렴(50만 원 내외)하고 별도의 설치 부지 대신 주차장 벽면에 충전기를 부착하는 방식이어서 주차갈등을 최소화할 수 있는 신개념의 충전방식이다. 3kW콘센트형 충전기로 충전 시 10시간 충전으로 150km 이상 주행이 가능하고, 주택이나 사무실에서 쉽게 충전이 가능하다.

서울시는 콘센트형 충전기 1기당 최대 50만원까지 설치비를 지원하고 공동주택 또는 건물별로 최대 100기까지 설치한다. 또한 충전기 사후관리 강화를 위해 소유주나 충전사업자에게 5년까지 의무적으로 관리·운영하도록 하는 조건이다. 또한 공동주택과 다세대, 연립주택, 민간건물까지 공동으로 이용하는 시설이면 누구나 신청할 수 있도록 설치대상을 확대해 시민 편의를 제고한다는 계획이다. 개인용으로는 신청이 불가하다.

콘센트형 충전기 신청을 원하는 공동주택 대표자, 업무시설 소유자 또는 관리자 등은 오는 26일부터 ‘콘센트형충전기 설치 신청서’를 작성해 서울시 홈페이지(환경분야)를 통해서 신청하면 된다.

서울시는 또한 충전사업자들의 사업참여 기회 확대를 위해 이번 1차 보조사업자 선정후에도 물량이 남아 있고 신규로 자격을 갖춘 사업자가 사업참여를 신청할 경우에는 별도의 공고 없이 보조금심의회를 통해 추가로 보조사업자를 선정해 지원할 계획이다. 보조사업자 신청자격은 전기사업법에 따른 전기신사업자 중 전기자동차충전사업자로 등록된 자, 전기차 충전인프라의 설치·운영·유지보수·민원응대 등의 서비스 제공이 가능한 자 등이다.

김정선 서울시 기후변화대응과장은 “서울시는 전기차 보편화에 대비하여 다양한 방식의 충전인프라를 구축할 계획”이라며 “이번 콘센트형 충전기 보급사업에 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

