광주시, 19일부터 2주간 사적모임 4명까지 허용

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역 사적모임이 19일부터 내달 1일까지 4명까지만 허용된다.

광주광역시는 정부의 비수도권 사적모임 제한 통일 방침에 따라 사적모임 허용인원을 8명에서 4명으로 조정한다고 18일 밝혔다.

광주지역 지난 한 주(11~17일) 확진자는 하루 평균 16.7명이 발생했다. 직전 한 주(4~10일) 평균 10.3명과 비교하면 60% 이상 증가했다.

최근 수도권을 비롯한 타지역발 감염이 지역 내로 확산하는 상황이다.

이에 정부는 수도권 방역수칙 강화에 따른 풍선효과 및 본격적인 휴가철 시작에 따른 이동량 증가 등으로 인한 비수도권 유행 확산을 막기 위해 비수도권의 사적모임 허용인원을 통일했다.

먼저 사적모임이 4명까지만 허용된다. 동거가족, 아동·노인·장애인 등 돌봄, 임종을 지키는 경우와 스포츠 경기 구성을 위한 최소 인원이 필요한 경우는 예외가 적용된다.

또 직계가족 모임과 상견례의 경우 최대 8인까지 허용한다. 돌잔치의 경우 돌잔치 전문점에서 진행할 시 100인 미만 및 4㎡당 1명 이용가능, 돌잔치 전문점 외에 장소는 16명까지 가능하다.

시는 방역수칙을 위반할 경우 감염병 예방 및 관리에 관한 법률에 근거해 영업정지 및 300만원 이하의 과태료 부과 등 엄정 조치할 방침이다.

김종효 광주시 행정부시장은 “다시 한 번 광주공동체의 힘으로 위기를 극복해야 한다”며 “강화된 방역수칙과 함께 기본방역수칙을 철저히 지켜주시길 당부드린다”고 말했다.

이어 “많은 사람들이 있는 밀폐된 공간에서 밀접하게 접촉하는 것을 피해주시고 실내·외 공간에 머무는 경우 식사 등을 제외하고는 항상 마스크를 착용하고 내부를 자주 환기해 달라”고 당부했다.

