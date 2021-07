정세균 "이재명 바지 내린 것 몰랐다…무슨 소리인지 당황"

[아시아경제 권서영 기자] 더불어민주당의 대권주자인 정세균 전 국무총리가 이재명 경기지사의 이른바 '바지 발언'에 대해 당황스러웠다는 소회를 남겼다.

오늘(18일) 연합뉴스에 따르면 정 전 총리는 지난 5일 진행된 예비경선 TV토론을 회상하며 이같은 소회를 남겼다. 이날 토론에서 정 전 총리는 이 지사에게 "스캔들의 해명 요구를 회피하는 것은 대선 후보로 부적절하다"고 말했다. 그러자 이 지사는 "바지 한 번 더 내릴까요. 어떻게 하라는 겁니까"라는 발언으로 응수했다.

정 전 총리는 인터뷰에서 당시 상황을 두고 "무슨 소리인가 해 너무 당황스러웠다"고 답변한 것으로 알려졌다. 또한 "(이 지사가 지난 2018년 아주대 병원에서의 신체 검증 당시) 바지를 내린 사실을 몰랐다"며 "검증을 받았는지 나도 모르는데 국민이 어떻게 아느냐"고 덧붙이기도 했다.

또한 '여배우 스캔들'을 언급한 질문에 대해서는 "스캔들 자체를 물은 것이 아니고, 관심 있는 사안도 아니다"라며 "국민 면접 당시 관련 질문에 답하지 않아 성실히 검증에 임하라고 태도를 지적한 것이었다"고 해명했다. 이어 "국민들이 궁금하게 생각하는 부분이고 의혹이 해소되지 않았기에 물어본 것이다. 네거티브와는 다르다"고 설명했다.

한편 이 지사 측은 정 전 총리의 발언을 두고 '네거티브 공세'라며 불편한 기색을 드러낸 바 있다. 반면 정 전 총리는 "충분히 아실 만한 분이 그러니 제가 짜증이 난 것 같다"던 이 지사의 해명에 대해서는 "전혀 납득이 되지 않는다. 내가 알긴 뭘 아냐"고 반문하기도 했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr