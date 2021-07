"제발 유흥 좀 참아달라" 코로나 '원정유흥 2030'…시민들 '분통'

코로나 '4차 대유행' 방역수칙 무시

술 먹고 노는 유흥주점발 코로나 확산

시민들 "정말 너무한 것 아니냐", "처벌 강력히 해달라"

[아시아경제 한승곤 기자] "이건 정말 아니죠." , "지금 시국에 무슨 유흥입니까."

코로나19 '4차 대유행'이 전국적으로 확산하면서 방역수칙에 대한 경각심이 커지고 있지만, 20~30대 사이에서 수도권의 거리두기 규제를 피해 지방으로 향하는 속칭 '원정 유흥'이 성행하고 있어 시민들의 불안감이 커지고 있다.

최근 1주간 제주 지역에서 하루 평균 14.86명의 확진자가 발생한 것으로 집계됐다. 제주특별자치도에 따르면, 7월1일부터 16일 24시까지 제주에서 총 204명의 확진자가 발생했다. 7월 확진자 201명 중 64.2%(129명)는 제주도민 혹은 도내 거주자이고, 35.8%(72명) 수도권 등 다른 지역 거주자다.

이 가운데 유흥주점 관련 확진자 수가 62명으로, 7월 확진자 수의 30.8%를 차지한다. 제주도는 △서귀포시 유흥주점 관련 17명 △제주시 유흥주점2 관련 26명 △제주시 유흥주점3 관련 17명 △유흥시설 종사자 선제 검사에 따른 확진 2명 등62명 확진자가 7월 중 발생했다고 밝혔다.

확진자를 연령별로 보면 30대가 25.9%(52명)로 가장 많고, 20대가 24.9%(50명)로 확진자 상위 비율을 차지했다. 이어 40대 13.9%(28명), 10대 10.9%(22명), 50대 10.4%(21명), 60세 이상 9.5%(19명), 9세 이하는 4.5%(9명) 순으로 조사됐다.

종합하면 유흥주점발(發) 집단 감염이 20~30대의 넓은 활동 반경으로 7월 제주 지역 확진자 통계의 가장 큰 특징이라 할 수 있다. 시민들 사이에서 2030에게 유흥주점 출입을 멈춰달라는 호소가 나오는 이유다.

다른 지역도 상황은 비슷하다. 지난 13일 대구의 신규 확진자 38명 가운데 유흥주점 관련 확진자는 13명으로 조사됐다. 부산도 신규 확진자 65명 중 16명이 유흥업소 관련이다. 부산은 지난달 29일 첫 유흥업소 관련 확진자가 나온 뒤 유흥업소 21곳에서 146명이 확진 판정을 받은 바 있다.

이에 앞서 지난해 5월 서울 이태원 클럽발 집단감염, 지난 2월 서울 광진구 헌팅포차발 감염 역시 2030을 중심으로 코로나19가 확산한 대표적인 사례다.

코로나19 4차 대유행 속 유흥을 즐기려는 이들은 시민들의 비판을 피해 일부 온라인 커뮤니티와 익명 채팅을 할 수 있는 오픈채팅 등을 통해 원정유흥 멤버를 모집하기도 한다.

시민들은 당장 황당하다는 반응과 함께 비판적 의견을 보였다. 40대 회사원 김 모씨는 "일단 자기 자신만 생각하는 것 아닌가 싶다"면서 "자신의 유흥으로 인해 다른 사람들에게 피해가 극심하지 않나, 이건 방역수칙을 대놓고 그냥 무시하는 일이다"라고 목소리를 높였다. 이어 "코로나가 확산하고 그럴때마다 유흥주점에서 노는 사람들로 인해 늘 불안하다"면서 "처벌 좀 강력히 했으면 좋겠다"고 비판했다.

30대 직장인 최 모씨는 "유흥으로 코로나가 얼마나 많이 퍼지는지 이제 다 알지 않나"라면서 "코로나가 퍼질 때 보면 늘 술 먹고 그런게 있었는데, 정말 지겹다"고 지적했다. 이어 "제발 방역수칙 좀 지켜달라"고 분통을 터뜨렸다.

한편 이르면 19일부터 사적 모임 인원을 4명까지만 허용하는 조치가 전국 대부분 지역으로 확대 시행된다. 정부는 확산세 추이에 따라 비수도권에서도 '오후 6시 이후 3인 금지'를 실시할 가능성도 밝혔다.

김부겸 국무총리는 16일 중앙재난안전대책본부 회의에서 "비수도권의 사적 모임 인원 제한을 4명까지로 단일화하는 방안을 각 지방자치단체에서 논의해 주실 것을 요청드린다"고 밝혔다.

이 같은 정부 방침에 광주, 울산, 강원, 전북, 전남, 경남, 제주 등 7개 시도가 동의했다. 이 지역에선 19일부터 모임 허용 인원이 4명으로 줄어든다. 대전, 세종, 충북, 부산(오후 6시 이후)은 이미 4명으로 제한하고 있다. 대구, 경북, 충남은 검토 중이다. 김 총리는 "확진자가 계속 늘어나면 비수도권에서도 오후 6시 이후에는 모임 인원을 추가로 제한할 수밖에 없다"고 강조했다.

또한 정부는 수도권의 4단계 거리두기가 종료되는 오는 25일 이후 거리두기 단계에 대해 다음 주까지의 환자 발생 추이를 지켜봐야 한다고 밝혔다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 15일 브리핑에서 "4단계 거리두기의 효과가 나타나기까지는 시차가 있기 때문에 이번 주 상황만으로는 판단이 어렵고 다음 주 상황을 지켜봐야 한다"며 "확산세가 꺾일지 아니면 계속 증가할지에 따라 이후 대응 체계가 달라지기 때문에 다음 주까지 유행 양상을 평가해 논의할 것"이라고 말했다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr