[아시아경제 송승섭 기자]코로나19 확진자가 발생한 해군 청해부대서 대규모 집단감염 사실이 확인됐다.

18일 합참에 따르면 이날 오전 8시 기준 문무대왕함에서 결과를 통보받은 승조원 101명중 61명이 추가 확진 판정을 받았다. 결과 통보 대상자 3분의 2가 코로나19에 감염된 셈이다. 최초 확진자가 확인된 지난 15일 이후 사흘 만에 누적 확진자는 68명으로 늘어났다.

합참은 "현지 보건당국에 의뢰한 승조원 300여명에 대한 유전자증폭(PCR) 전수검사 중 101명의 결과를 통보받았다"며 "기존 확진자 7명을 포함해 68명이 양성, 33명이 음성으로 나왔다"고 밝혔다.

200명에 대한 PCR 검사 결과는 아직 나오지 않았다. 결과에 따라 추후 확진자가 더 큰 폭으로 늘어날 가능성도 제기된다.

