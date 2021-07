질병청 "민주노총 집회 참석자 3명 확진…3일 참석자 진단검사 행정명령"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 질병관리청장은 지난 3일 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 노동자대회 참석자 중 코로나19 확진자가 발생함에 따라 해당 집회에 참석한 민주노총 관계자를 대상으로 코로나19 진단검사 행정명령을 발령했다고 17일 밝혔다.

중앙방역대책본부는 지난 3일 노동자 대회 이후 지자체 및 민주노총과 함께 집회 참석자 중 확진자 발생에 대해 지속 감시해왔다.

지난 16일 지표환자 확진 이후 동료에 대한 검사결과 17일에 2명이 추가돼 현재까지 총 3명이 확진됐고, 이날 역학조사 결과 3명 모두 지난 3일 민주노총 집회 참석이 확인됐다.

이에 중앙방역대책본부는 코로나19 예방과 전파 차단을 위해 노동자대회 참석자들은 증상 유무와 관계없이 신속한 진단검사 참여로 추가 전파를 최소화하는 데 협조해줄 것을 당부했다.

아울러 확진자들에 대한 역학조사를 통해 감염경로에 대한 조사를 진행중이라고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr