민노총 집회서 첫 확진자 발생…김 총리 "깊은 유감, 전원 검사 받아달라"

3일 집회 약 8000명 참석

[아시아경제 이민지 기자] 지난 3일 열린 민주노총의 서울 집회서 첫 확진자가 발생한 가운데 김부겸 국무총리가 17일 총리실을 통해 긴급 입장문을 냈다.

이날 김 총리는 "코로나19 확산세가 엄중한 가운데, 수차례 자제를 요청했던 민주노총 노동자대회 참석자 중 확진자가 나온 것에 대해 코로나19 중앙재난안전대책본부 본부장으로서 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

총리실에 따르면 확진자는 한 노조 소속 50대 여성으로, 확진 이후 역학조사를 받던 과정에서 집회 참석 사실이 확인됐다.

이어 김 총리는 "지난 노동자대회 참석자 전원에게 증상 유무와 관계없이 가까운 선별검사소를 찾아 즉시 진단검사를 받아줄 것을 강력히 요청한다"고 말했다.

당시 서울 종로 일대에서 열린 민주노총 노동자대회에는 약 8000명이 참석한 것으로 전해졌다.

앞서 권덕철 보건복지부 장관은 지난 15일 국회 예결위 종합정책질의에서 '집회 참석자에 대한 전수조사 의향이 있느냐'는 질문을 받고 "확진자가 발생하면 바로 전수조사하겠다"고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr