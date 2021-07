도쿄 상공에 사람 얼굴이 '둥둥'…주인공은 누구?

[아시아경제 황수미 기자] 도쿄올림픽 개막을 1주일 앞두고 도쿄 하늘에 '거대 얼굴'이 떠올라 사람들의 이목을 사로잡았다.

16일 도쿄 시부야(澁谷) 인근 공원 상공에 사람 얼굴 모양의 거대한 풍선형 열기구가 떠올랐다.

이 얼굴은 일본인 작가 3명으로 이뤄진 예술팀인 '메'(目)가 도쿄올림픽·패럴림픽 관련 이벤트로 선보인 '마사유메'(正夢)라는 공공예술 작품이다.

'마사유메'는 꿈이 현실에서 이루어진다는 의미다. 이는 코로나19로 연기됐던 도쿄올림픽·패럴림픽이 마침내 개막한다는 메시지를 담은 것으로 보인다.

예술팀 메 측은 "한 멤버가 14살 때 인간의 얼굴이 달처럼 떠오르는 꿈을 꾼 것에서 영감을 얻었다"며 "작품을 본 사람들이 '수수께끼 같은 일이 일어나도 괜찮다'는 느낌을 받아 무언가를 상상하는 힘으로 이어졌으면 한다"고 말했다.

이 작품의 크기는 건물 6~7층 높이에 육박한다. 작품 모델은 인터넷 등에서 모집한 1천여 명 중 선정된 실존 인물의 얼굴로 알려졌다. 그러나 얼굴 주인공의 나이와 성별, 국적은 공개되지 않았다.

하늘을 쳐다보다 작품을 우연히 목격한 사람들은 놀라거나 사진을 찍기도 했다고 NHK방송은 전했다.

일본 누리꾼들은 "너무 현실적인 사람 얼굴이라 무섭고 기괴했다", "독특한 시도였다", "얼굴로 선정된 사람은 영광스러울 것 같다" 등의 반응을 보였다.

