16일 서울 한 호텔 방문해 방역 실태 점검

김정배 문화체육관광부 제2차관은 지난 16일 서울 프레이저 플레이스 센트럴 호텔을 찾아 방역 실태를 점검했다. 수도권 거리 두기 4단계에 따른 객실 3분의 2 이용 제한, 오후 6시 이후 3인 이상 사적 모임 금지, 방역 준수 등이다. 호텔업계 관계자들의 어려움도 파악했다. 유용종 한국호텔업협회장은 “코로나19로 호텔업이 어려운 상황이지만, 정부의 방역 조치에 적극적으로 협조하고 있다”며 “정부가 지원 방안을 고민해야 한다”고 역설했다. 김 차관은 “코로나19 상황이 개선될 때까지 사회적 거리 두기에 협조해 달라”면서 “방역 당국과 협의해 지원책을 강구하겠다”고 말했다.

