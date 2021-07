울산 비봉케미칼서 염산 5.5t 누출…주민 호흡 곤란 호소

[아시아경제 이동우 기자] 17일 울산시 울주군에 있는 화공약품 전문 유통업체인 비봉케미칼에서 염산이 누출되는 사고가 발생해 인근 마을 주민 9명이 호흡 곤란을 호소하며 병원으로 이송됐다.

울산소방본부에 따르면 이날 0시 50분께 울주군 온산읍 화산리 비봉케미칼에서 탱크에 저장된 염산 약 5.5t이 누출됐다.

소방당국은 탱크 균열 부위를 밀봉해 누출을 차단하고, 흘러나온 염산을 다른 곳으로 옮기는 등 방제 작업을 벌여 사고 발생 4시간 20여분 만인 오전 5시 13분께 안전조치를 완료했다.

누출은 탱크 외부 플랜지 부근에 발생한 원인 미상의 균열 때문으로 조사됐다.

누출 현장에서 인명피해는 없었지만 오전 7시 이후 비봉케미칼 인근에 있는 한 마을 주민들이 호흡 곤란과 메스꺼움을 호소한다는 신고가 119에 들어왔다. 이 마을 주민 9명은 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

환경부가 사고 현장 주변에서 염산 농도를 측정했지만 검출되지는 않은 것으로 나타났다. 환경부는 사고 시설에 대한 가동 중지 명령을 내리고, 자세한 경위와 주민 피해와의 관련성 여부 등을 조사하고 있다.

