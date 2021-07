AZ 백신의 면역효과 장기간 이어질 수도

[아시아경제 이진수 선임기자] 아스트라제네카 백신의 코로나19 면역효과가 평생 지속할 수도 있다는 새로운 연구결과가 나왔다.

영국과 스위스의 공동 연구진은 지난 15일 면역학 전문 과학저널 ‘네이처 이뮤놀로지(Nature Immunology)’ 온라인판에 게재한 논문에서 영국 옥스포드대학과 제약사 아스트라제네카가 공동 개발한 것과 같은 아데노바이러스 벡터 백신에 ‘T세포 보호’라는 주요 특징이 담겨 있다고 소개했다.

아데노바이러스 벡터 백신은 독성과 감염력이 제거된 아데노바이러스를 항원 유전자 전달체로 활용한다. 다시 말해 약화한, 비활성화한 바이러스로 만든다.

이번 논문 작성에 참여한 스위스 장크트갈렌주립병원의 부르크하르트 루데빅 교수는 "아데노바이러스가 오랫동안 인간과 함께 진화해오는 과정에서 인체 면역체계에 대해 많은 것을 알게 됐다"며 이렇게 덧붙였다.

"바이러스는 인간에게 최고의 교사다. 바이러스는 인간에게 이물질 킬러인 T세포의 반응을 어떻게 해야 가장 활성화할 수 있는지 가르쳐줬다. 희망사항이지만 이를 결핵, 에이즈, C형 간염, 암 백신 개발에 활용할 수 있을 것이다."

연구진은 아데노바이러스가 섬유아세망세포(FRC)로 불리는 오래 사는 섬유세포에 침투할 수 있음을 알게 됐다. FRC는 T세포의 훈련소 같은 기능을 담당한다.

이전의 몇몇 연구결과에 따르면 아스트라제네카 백신은 화이저와 모더나 백신 같은 mRNA 계열 백신보다 T세포 생성에서 더 효과적인 것으로 밝혀졌다.

T세포 수준이 얼마나 되는지 계량화하기는 어렵다. 그러나 이번 논문은 인체에서 T세포가 평생 지속할 수 있다는 희망을 안겨줬다.

면역반응 전문가인 옥스퍼드대학의 폴 클레너맨 교수는 "세계 전역에서 숱한 사람들이 아데노바이러스 백신을 접종해왔다"며 "아데노바이러스 백신의 궁극적 목표는 항체와 T세포로 장기간 이어질 수 있는 면역체계를 유도해내는 것"이라고 말했다.

이진수 선임기자 commun@asiae.co.kr