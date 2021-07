美, 홍콩 진출 자국 기업에 위험 경고

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 정부가 홍콩에 진출한 자국 기업에 대해 사업상 위험을 경고했다. 홍콩 인권 탄압에 연루된 7명의 중국 관료는 제재 대상에 올렸다.

미국은 중국 신장 지역과 관련된 미국 기업들에도 거래와 투자를 하지 말라고 경보를 내린 지 불과 며칠 만에 홍콩과 관련된 기업에 대해서도 경보를 발령하며 중국 견제를 강화했다.

미국 국무부와 재무부 상무부, 국토안보부는 16일(현지시간) 홍콩에서 기업을 상대로 영장 없이 전자기기로 이뤄지는 감시가 이뤄지고 기업과 고객 자료를 당국에 제출해야 하는 위험에 처할 수 있다고 자국 기업에 경고했다.

홍콩 내 기업이나 개인이 미국이나 다른 국제적 제재를 준수했다는 이유로 중국으로부터 보복 당할 수 있다는 점을 알아야 한다고 강조한 것이다.

앞서 도널드 트럼프 전 행정부는 지난해 중국의 홍콩 국가보안법 처리에 맞서 홍콩에 대한 관세, 투자, 비자 발급 등 특별대우를 박탈한 바 있다.

조 바이든 미국 대통령은 하루 전 "홍콩 상황이 악화하고 있으며 중국 정부는 홍콩에 관한 대응에서 약속을 지키지 않고 있다"라고 비판했다.

미국이 이날 제재 명단에 올린 7명의 중국 관리는 홍콩 주재 연락판공실 소속 부국장급 인사다. 제재 대상자들은 미국 내 자산 동결 등 불이익을 받는다.

미국은 홍콩인의 이민을 촉진하는 행정명령도 검토하고 있지만 실행될지는 분명하지 않다고 한 주요 외신이 전했다.

