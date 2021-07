중기중앙회, 대학생 서포터즈 ‘행복한 중기씨 19+’ 모집

19일부터 다음달 22일까지 모집…활동기간 약 6개월

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업중앙회는 대학생 서포터즈 '행복한 중기씨 19 플러스(+)'를 모집한다고 18일 밝혔다. 모집 기간은 19일부터 다음달 22일까지다.

'행복한 중기씨'는 중기중앙회가 2010년부터 주관하고 있는 대학생 서포터즈다. 중소기업의 인식을 긍정적으로 전환하기 위해 양질의 중소기업 일자리를 찾고 알리는 역할을 한다.

중기중앙회는 전국 대학생을 대상으로 행복한 중기씨 19 플러스를 선발한다. 활동 기간은 다음달부터 올 12월까지 약 6개월이다. 심사를 거쳐 최종 선발된 서포터즈는 ▲중소기업 인식개선 콘텐츠 제작 ▲괜찮은 일자리 발굴 및 소개 ▲중기중앙회 주관 행사 홍보 등 다양한 활동을 수행하게 된다. 중기중앙회는 수료증, 전문가 강연 수강 기회, 원고료·콘텐츠 제작 활동비 등을 지원한다.

이전 기수인 행복한 중기씨 19기는 청년 일자리 인식 실태조사 진행, 지원 정책 제도 안내 영상 제작 등의 활동을 펼쳤다. TBN한국교통방송 보이는 라디오에 출연해 청년 일자리 인식 실태조사 관련 인터뷰를 진행하기도 했다. 19기로 활동했던 전예지 씨는 "행복 중기씨 활동을 통해 중소기업의 중요성과 발전 가능성을 확인했다"면서 "중소기업에 대한 편견과 선입견이 없어지는 날까지 노력하겠다"고 밝혔다.

백동욱 중기중앙회 청년희망일자리부장은 "고민 끝에 구성한 온·오프라인 커리큘럼을 바탕으로 다른 서포터즈들과 차별된 활동을 경험할 수 있을 것"이라며 "뉴미디어 매체를 활용해 중소기업, 청년층과의 소통 기회를 지속적으로 만들어가겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr