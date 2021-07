[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 서울 마포구 예방접종센터와 구립 합정경로당, 서울시 보건환경연구원과 뚝섬한강공원을 방문한 데 이어 주말에도 코로나19 방역현장 점검에 나선다.

17알 오 시장은 오는 20일 개소를 앞둔 '서울시립대 생활치료센터'를 방문해 개소 준비상황을 점검하고 현장 직원들을 격려한다. '서울시립대 생활치료센터'는 대학교 기숙사를 생활치료센터로 전환, 520병상 규모로 운영될 예정이다.

서울시와 자치구는 16일 기준으로 코로나19 무증상·경증환자 치료를 위한 생활치료센터 19개소 총 3616개 병상을 운영하고 있다. 사용 중인 병상은 2455개로 가동률 67.9%, 즉시 입원 가능한 병상은 538개다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr