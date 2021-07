이마트24, AI 기반 ‘주류 무인 자동 판매기’ 도입

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 오는 19일 성동구에 위치한 이마트24 본점에 인공지능(AI)기반 ‘주류 무인 자동 판매 머신’를 도입한다고 18일 밝혔다.

주류 무인 머신은 일반 주류 판매 냉장고와 비슷한 형태지만 냉장고 문을 열고 상품을 꺼낸 후 문을 닫으면 자동으로 결제가 진행된다. 이는 산업통상자원부가 개최한 산업 융합 샌드박스 심의위원회에서 신세계아이앤씨가 대한상공회의소의 지원을 받아 주류 자동판매기를 통한 비대면 주류 판매의 실증 규제 특례 승인 허가를 받은 이후 실제 편의점 매장에 AI 기반 기기가 설치되는 첫 번째 사례다.

매장 근무자가 있는 시간대일 경우 일반 주류 냉장고와 동일하게 별도의 인증절차 없이 상품을 꺼내 근무자를 통해 결제를 할 수 있으며, 심야시간에는 냉장고 문이 잠기도록 설정해 고객이 인증 절차를 거친 후 셀프 결제를 진행할 수 있다.

이마트24는 ‘스마트 벤딩 머신’ 도입도 검토중이다. 스마트 벤딩 머신은 24시간 자동 판매기 방식으로 운영되는 것으로, PASS 모바일면허증으로 성인 인증을 거친 후 신용카드로 결제 해 주류를 구매할 수 있다.

이마트24 관계자는 “앞으로도 다양한 IT 기술을 접목한 시스템을 통해 가맹점과 고객들의 만족감을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr