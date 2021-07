靑 국가안보실, 범정부 사이버해킹 실태·대응 긴급점검

서훈 국가안보실장 주재로 '국가사이버안보정책조정회의'…16개 부처 차관급 인사 참석

[아시아경제 류정민 기자] 서훈 국가안보실장은 16일 청와대 국가위기관리센터에서 16개 부처 차관급이 참석한 '국가사이버안보정책조정회의'(화상)를 주재하고, 사이버위협 실태와 대응체계를 긴급 점검했다.

서훈 실장은 "올해 국내외에서 랜섬웨어 공격이 지속 발생하고 있어 어느 때보다 정부의 면밀한 대응이 필요하다"면서 "특히 코로나로 사이버 의존도가 심화되고 있는 상황에서 불특정 세력에 의한 사이버위협에 대응하기 위해 모든 정부기관이 대비체계를 점검하고 선제적으로 대응해야 한다"고 말했다.

이날 회의 참석자들은 사이버안보는 국가안보와 직결된 필수 요소라는 데 인식을 함께 했다. 부처별 보고도 이뤄졌다.

?국가정보원은 최근 사이버 공격이 민관군 분야를 가리지 않고 발생하고 있어 사이버 경보발령 체계를 통합·일원화하기로 했다. 국정원은 우방국 정보기관들과 사이버 관련 협력을 이어가기로 했다.

?

과학기술정보통신부는 최근 국내외의 랜섬웨어 공격에 대응해 안전한 디지털 환경 구축에 노력하겠다고 밝혔다. 특히 국민 생활과 밀접한 국가 중요기반 시설의 범위를 확대하고, 보호 대책을 보다 강화해 나가기로 했다.

?

방위사업청은 방산기술 보호 전문기관을 설립할 계획이라고 보고했다. 아울러 미국의 방산 사이버보안 인증제도를 도입해 방산기술 보호체계를 선진국 수준으로 강화하기로 했다.

?

한편, 정부는 한미 정상회담 합의사항 이행 조치로 한미 간 글로벌 사이버위협에 공동 대처하기로 했다. 관계 부처가 참여하는 한미 사이버 워킹그룹을 출범시켜 미국과 협력체계를 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다.

?

서훈 실장은 "단 한번의 해킹사고로도 국민들의 생활에 막대한 불편을 초래할 수 있는 사회기반시설과 국가안보와 직결된 첨단 방산기술 보호에 있어서는 비상사태에 준해 최고 수준의 보안관리 체계를 구축해야 한다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr