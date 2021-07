리노스, 전국 ‘112 시스템 노후장비 교체 및 고도화 사업’ 수주

[아시아경제 유현석 기자] 리노스 리노스 039980 | 코스닥 증권정보 현재가 1,670 전일대비 50 등락률 +3.09% 거래량 737,636 전일가 1,620 2021.07.16 10:17 장중(20분지연) 관련기사 리노스, 경찰 재난망 단말기 사업 추가 수주리노스, 부산시 소방재난본부 재난안전통신망 단말기 사업 수주현대 정의선의 빅 승부수! 알짜 관련株 포착! close 는 티에스라인시스템㈜과 컨소시엄을 구성해 경찰 ‘112시스템 노후장비 교체 및 고도화(2단계)’ 계약을 체결했다고 16일 밝혔다. 리노스 계약금액은 약 68억원이다. 사업기간은 내년 1월까지다.

리노스는 작년에 이어 2단계 사업을 수주했으며 지난 2011년 직접 구축한 노후화된 전국 112시스템의 기능을 개선하고 고도화할 예정이다.

이를 통해 대국민 대상 ‘보이는112’ 서비스를 전국 시도경찰청에 확대 적용한다. 112신고 접수 시 주변 영상 정보를 통해 보다 정확한 현장 상황 파악 및 신고자 위치를 확인한다. 신속한 현장 대응 체계 요구에 부응할 수 있는 효율적, 안정적 112시스템 기반 서비스 제공이 가능할 것으로 기대된다.

이상구 리노스 전무는 “경찰 SI 분야의 기술력을 인정받아 당사가 직접 구축한 시스템을 작년에 이어 교체 및 고도화하게 됐다”며 “이번 사업도 당사의 노하우를 바탕으로 성공적으로 완료하고 앞으로도 경찰 관련 사업을 꾸준히 수주할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

리노스는 지난 2011년 및 2012년 ‘112시스템 전국표준화 및 통합구축 사업’을 수주해 경찰서별로 운영 중이던 112신고 시스템을 전국 17개 지방경찰청 단위의 통합시스템으로 구축했다. 작년 112시스템 노후장비 교체 및 고도화 사업1단계를 완료했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr