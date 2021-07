[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 159,500 전일대비 2,500 등락률 -1.54% 거래량 3,821,843 전일가 162,000 2021.07.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 카카오엔터테인먼트, 멜론컴퍼니 흡수합병 결정"애플·파월 땡큐" 외국인 순매수…코스피·코스닥 상승 마감외국인 순매수세에 코스피·코스닥 오름세 지속 close =종속사 카카오엔터테인먼트, 멜론컴퍼니 흡수합병 결정

◆ 에이블씨엔씨 에이블씨엔씨 078520 | 코스피 증권정보 현재가 9,650 전일대비 410 등락률 +4.44% 거래량 649,851 전일가 9,240 2021.07.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 에이블씨엔씨, 제아에이치앤비 흡수합병모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 에이블씨엔씨, 김유진 대표이사로 변경 close =자회사 제아에이치앤비 흡수합병 결정

◆ 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 450 등락률 +1.34% 거래량 392,631 전일가 33,700 2021.07.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 '델타 쇼크' 이후 실적장세 온다…'서프라이즈' 종목은?[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일한국항공우주, 항공기부품 7546억원 공급계약 close =공시 우수법인으로 불성실공시법인 지정 벌점 1점 부과 유예

◆ GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 44,000 전일대비 200 등락률 -0.45% 거래량 490,478 전일가 44,200 2021.07.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-24일[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일GS건설, 3842억 규모 채무보증 결정 close =일레븐건설에 1500억원 규모 채무보증 결정

◆ 미원화학 미원화학 134380 | 코스피 증권정보 현재가 82,000 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 719 전일가 81,900 2021.07.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-9일미원화학, 1주당 1000원 현금배당 결정 미원화학, 1분기 영업이익 28억원…전년동기대비 9.3% 증가 close =보통주 1주당 1000원 배당 결정

◆ 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 22,650 전일대비 100 등락률 +0.44% 거래량 786,578 전일가 22,550 2021.07.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대로템, 국내 최초 군용 무인차량 납품현대로템, 탄자니아 전동차·전기기관차 수주…"3354억 규모"현대로템, 지역 환경 정화 캠페인 참여로 ESG 경영 실천 close =탄자니아철도청과 총 3401억원 규모 탄자니아 표준궤 차량 납품 사업 계약 2건 체결

◆ 이엔플러스 이엔플러스 074610 | 코스피 증권정보 현재가 3,920 전일대비 30 등락률 -0.76% 거래량 424,211 전일가 3,950 2021.07.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에띄네]코스피-2일 이엔플러스, 100억 규모 사모 전환사채 발행 결정제2의 HMM, 또 올라갑니다 close =안영용 단독대표 체제에서 안영용, 이강현 각자대표 체제로 변경

◆ 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 17,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 17,200 2021.07.15 00:00 장중(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 에어부산 주식 979억원에 추가 취득아시아나항공, 추석연휴 하와이행 항공편 운항아시아나, 사이판 운항 재개…북마리아나 정부와 합의 close =상장 유지 결정 및 16일 주권 거래 재개, 에어부산 유상증자에 979억원 규모로 참여

◆ 아시아나IDT 아시아나IDT 267850 | 코스피 증권정보 현재가 24,350 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,350 2021.07.15 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일아시아나IDT, 인천국제공항공사와 226억 규모 공급 계약[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일 close =상장 유지 결정 및 16일 주권 거래 재개

◆ 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,575 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,575 2021.07.15 00:00 장중(20분지연) 관련기사 에어부산, 300억원 규모 전환사채 발행에어부산, 7월 무착륙 국제관광비행 운항…11만2400원부터다음달 하늘길 열린다.. 항공株 날갯짓 close =상장 유지 결정 및 16일 주권 거래 재개, 2500억원 규모 유상증자 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr