<장 마감 후 주요 공시>

◆ 미원화학 미원화학 134380 | 코스피 증권정보 현재가 53,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 53,300 2020.07.10 07:42 장시작전(20분지연) close =보통주 1주당 1000원 현금배당 결정

◆ BGF BGF 027410 | 코스피 증권정보 현재가 4,420 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,345 2020.07.10 07:42 장시작전(20분지연) close =자회사 비지에프휴먼넷, 지분 매각에 따라 자회사에서 제외

◆ 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 324,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 311,500 2020.07.10 07:42 장시작전(20분지연) close =1156억원 규모 편두통치료제 아조비 위탁개발생산 계약

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr