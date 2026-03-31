4월1일부터 7일까지 진행

하계 시즌 전체 탑승 가능

에어부산 에어부산 close 증권정보 298690 KOSPI 현재가 1,855 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,870 2026.03.31 개장전(20분지연) 관련기사 통합 LCC 진에어·에어부산·에어서울, 설맞이 합동 봉사활동 에어부산, 김해공항 소음대책지역 주민 대상 설맞이 나눔 에어부산 노조, 13일부터 준법투쟁 돌입…"임금 격차 해소하라" 전 종목 시세 보기 이 국내선 전 노선을 대상으로 항공권 할인 행사를 진행한다. 하계 시즌 수요를 겨냥해 운임 할인과 결제 혜택을 제공한다는 방침이다.

에어부산 A321neoLR 항공기. 에어부산 AD 원본보기 아이콘

에어부산은 다음 달 1일 오전 11시부터 4월7일까지 국내선 4개 노선(부산~김포, 부산~제주, 김포~제주, 울산~제주) 프로모션을 실시한다고 31일 밝혔다.

AD

탑승 기간은 4월1일부터 10월24일까지며 에어부산 홈페이지와 모바일 웹·앱을 통해 구매할 수 있다. 에어부산은 프로모션 항공권 구매 고객을 대상으로 결제 단계에서 즉시 사용 가능한 할인 쿠폰 2000매를 선착순 지급한다. 또한 네이버페이로 결제 시 포인트 적립 및 추가 할인 혜택도 제공한다.



에어부산 관계자는 "하계 시즌 전체로 탑승 기간을 설정해 이용 편의를 높였다"며 "합리적인 운임으로 항공권을 이용할 수 있을 것"이라고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>