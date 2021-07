이재명 "윤석열, 한명숙 전 총리 수사 개입 드러나…공수처 수사 나서야"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 한명숙 전 국무총리 수사과정에서 영화보다 저열한 검찰의 민낯이 그대로 드러났다며 윤석열 전 검찰총장은 당시 주연이자 장본인이었던 만큼 국민적 의혹에 대해 답해야 한다고 압박했다.

이 지사는 15일 페이스북에 올린 '이제 윤석열 전 총장이 답해야 합니다'라는 글을 통해 "법무부와 대검찰청이 한명숙 전 총리 수사과정 합동감찰 결과를 발표했다"며 "결과를 보면 100차례가 넘는 증언 연습, 권력을 이용한 검찰과 죄수의 부당거래, 피고인 방어권 무력화 등 곳곳에 불공정이 있었다"고 언급했다.

이어 "영화보다 더 치밀하고 저열한 검찰의 민낯이 여실히 드러났다"며 "이 사건에는 윤석열 전 총장도 등장하는데 검찰에 접수된 민원을 처리하는 과정에서 사건 재배당 시도 등 절차적 정의를 훼손시킨 장본인이었다"고 윤 전 총장을 몰아세웠다.

특히 "(윤 전 총장은 이 사건에서)조연이 아닌 주연이었다"며 "이제 윤 전 총장이 답해야 한다. 왜 재배당 시도를 한 것인지, 그것이 공정한 일이었는지, 합동감찰 결과에 대한 명백한 입장을 밝히길 바란다"고 촉구했다.

또 "(윤 전 총장이)책임질 일이 있으면 책임져야 할 것"이라며 "필요하면 공수처가 수사에 나서야 한다"고 강조했다.

아울러 "국민적 의혹이 커지고 있다"며 "법무부와 대검찰청이 다 밝히지 못한 진실을 (공수처가)명명백백하게 밝혀야 한다"고 덧붙였다.

이 지사는 나아가 "불공정한 검찰권을 강력히 억제하겠다"며 "검찰 개혁을 지지부진 하게 두지 않을 것이고, 헌법이 보장한 권한을 가졌을 때 전광석화처럼 단행하겠다"고 국민앞에 약속했다.

특히 "저항을 두려워하지 않는 용기와 결단, 강력한 추진력으로 공정한 검찰권 확립에 나서겠다"고 강조했다.

