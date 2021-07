유승민, '날치기해서라도 추경 처리' 주장 이재명에 "대통령 될까봐 걱정"

[아시아경제 김대현 기자] 국민의힘 대권주자 유승민 전 의원이 "(민생 법안을) 과감하게 날치기해 줘야 한다"고 언급한 여권 대선주자 이재명 경기도지사를 강하게 비판했다.

15일 유 전 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 "막말을 하는 후보, 품격과 품위라곤 찾아볼 수 없다"고 글을 올려 이 지사를 비판했다.

앞서 이 지사는 TBS 라디오 방송에 출연해 "정말로 필요한 민생에 관한 것은 과감하게 날치기해 줘야 된다"며 과반 의석을 가진 여당이 추경을 단독으로라도 처리할 필요가 있다는 취지로 주장했다.

이에 대해 유 전 의원은 "민주당의 대선 후보가 되기도 전부터 이런 식이면 후보가 되고 대통령이 되면 자신 뜻대로 안 될 때 뭐라고 할지, 국정을 어떻게 이끌어갈지 걱정"이라고 밝혔다.

또한 "표현도 충격적이고 의회민주주의를 묵살하고 국민을 우습게 보는 것이 참으로 실망스럽다"고 강조했다.

