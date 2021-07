재개된 55~59세 접종 예약, 71.3% 완료… '우회로 예약'도 "모두 유효" (종합)

[아시아경제 이춘희 기자] 만 55~59세 대상 코로나19 모더나 백신 접종 사전예약이 14일 오후 8시 재개된 가운데 전체 접종 대상자 중 71.3%가 예약을 완료했다. 다만 정식 재개 이전에 예약 세부 페이지 링크가 유출되면서 비정상적인 경로를 통해 사전 예약이 이뤄지기도 했다.

배경택 중앙방역대책본부 상황총괄단장은 15일 코로나19 정례브리핑에서 "14일 20시부터 예약이 재개된 55~59세 연령층의 경우 개시 시점부터 15일 정오(낮 12시)까지 70만여명이 예약을 완료했다"며 "이미 예약을 마치신 분들을 포함해 총 253만3080명이 예약을 완료했다"고 밝혔다. 이에 따른 예약률은 71.3%다.

이외 60~74세 예약자 중 미접종자 7만8091명(예약률 45.2%), 교육·보육 종사자(어린이집, 유치원, 초·중등 교사) 및 돌봄인력 80만8338명(93.4%) 등을 합친 전체 7월 접종대상자의 예약률은 74.5%로 집계됐다.

다만 전날 20시 55~59세 예약이 재개되면서 또 다시 코로나19 예방접종 사전예약시스템의 접속에는 지연이 발생했다. 처음 55~59세 사전예약을 시작한 지난 12일에는 예약 시작 15시간30분만에 185만명에 대한 예약만 받고 종료된 가운데 14일 예약 재개 후에도 정상적 접속은 재개 2시간여가 지난 오후 10시께에야 가능했다.

이에 대해 배 단장은 "추진단은 예약에 불편이 없도록 사전예약시스템을 지속적으로 보완하고 예약 대상자를 일자별로 최대한 분산해 예약이 순조롭게 진행되도록 할 예정"이라며 "개통 직후 특정 시간대에는 접속자가 집중되면서 접속 지연 현상이 발생할 수 있으니 해당 시간대를 피해 접속하시면 보다 원활하게 예약이 가능하다"고 분산 예약을 대상자들에게 당부하기도 했다.

한편 전날 55~59세 사전 예약이 재개되기도 전에 예약을 완료했다는 글들이 온라인 커뮤니티에 올라오면서 논란이 빚어지기도 했다.

15일 코로나19 예방접종대응추진단은 '재개 시점 이전에도 별도 링크를 통해 사전예약 시스템에 접속해 예약을 할수 있었는지 확인해 달라'는 기자단의 질의에 "비정상적인 경로로 예약 처리가 된 것으로 추정하고 있다"며 "해당 링크는 취약점인지 여부를 파악하고 다음 예약시에 차단 조치 등을 검토할 예정"이라고 설명했다.

전날 일부 인터넷 커뮤니티에는 예약 재개 30분가량 전인 7시30분께부터 '백신 예약이 지금 가능하다' '부모님이 맞을 백신을 이미 예약했다'는 내용의 글이 올라왔다. 이 글에 첨부된 링크로 접속하면 코로나19 예방접종 사전예약 시스템의 예약정보 입력 페이지로 바로 연결된 것으로 알려졌다.

해당 페이지는 정상적인 접속 경로를 통해서라면 메인 페이지 접속 후 여러 페이지를 거쳐야 접속이 가능한 페이지다. 14일 오후 8시 이전까지는 메인 페이지에 접속 시 '잠시 후 예약이 시작된다'는 안내만 뜰 뿐 해당 페이지로 접속은 불가능했다.

이러한 상황은 추진단이 메인 페이지 접속만 8시까지 차단해두었을 뿐 이외 세부 페이지로 직접 이어지는 링크를 통한 접속은 그대로 둔 상태였기 때문에 생긴 것으로 보인다.

이와 관련해 정우진 추진단 시스템관리팀장은 "예약 직전에 시스템 보완, 점검을 위한 시간을 1시간30분정도 진행했다"며 "사전에 URL 주소 정보를 갖고 접속을 하면 예약으로 가동되는 내용을 확인했다"고 설명했다. 기존에 예약을 진행하면서 예약 절차 상의 세부 페이지에 대한 링크를 확보했다면 여기에 접속해 실제로 예약을 할 수 있었다는 것이다.

다만 정 팀장은 "접종 예약을 우선적으로 진행했을 때 생길 수 있는 이득이 그렇게 크지 않다고 판단하고 있다"며 "이런 식으로 예약이 된 경우도 유효한 것으로 생각하고 있다"고 비정상적인 예약을 한 경우라 하더라도 별도의 조치는 취하지 않겠다는 입장을 밝혔다. 이에 대해 그는 "시간에 맞춰 예약한 분들에 대한 불이익이라기보다는 이분들은 현재도 정상적으로 예방접종 사전예약이 가능하다"며 "현재 예약 가능한 범위, 대상, 특정 물량이 한정돼 있지 않고 예약 가능한 시기가 굉장히 넓게 잡혀져 있기 때문에 예약에 대한 선택 범위나 권한이 충분히 있을 거라고 판단된다"고 부연했다.

