나주서 코로나 확진자 4명 발생…107번~110번

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주에서 코로나19 확진자가 4명 발생했다.

15일 나주시 보건당국에 따르면 전날 하루 107번부터 110번까지 총 4명의 코로나19 확진자가 나왔다.

107번(전남1751번) 확진자는 최근 광주3025번 확진자와 접촉해 감염된 것으로 파악됐으며 지난 12일 인후통, 오한 등의 증세를 보여 다음날 나주시보건소 선별진료소에서 검사를 받고 전날 오전 8시께 최종 양성 판정을 받았다.

방역당국은 107번 확진자가 방문했던 관내 숙박시설, 음식점, 카페 등 동선 파악 후 방역을 실시했다.

108번(전남1752번)·109번(전남1753번) 확진자는 부부이며 지난주 기침 감기 증상이 있어 지난 13일 검사를 받고 전날 최종 확진됐다.

이들 부부는 관내 병원, 약국, 마트 등을 다녀간 것으로 파악돼 방역 조치를 실시했다.

110번 확진자는 지난 10일 광주3063번 확진자와 접촉해 지난 13일 검사를 받고 전날 확진판정을 받았으며 검사 당시 특별한 증상은 없었던 것으로 확인됐다.

방역당국은 확진자 4명의 동선 추적에 따른 방역소독과 안전문자 배포를 통한 추가 접촉자 파악에 주력하고 있다.

나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr