조선대병원, 폐렴 적정성 평가 4회 연속 '최우수' 등급

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선학교대병원(병원장 정종훈)은 건강보험심사평가원 ‘제4차 폐렴 적정성 평가’에서 1등급을 받으며 4회 연속 최우수 등급을 달성했다고 15일 밝혔다.

폐렴은 미생물 감염으로 발생하는 흔한 폐 질환이지만 기침, 가래, 오한 및 발열 등의 증상을 감기나 독감 등으로 오인해 치료시기를 놓치면 악화되는 질환으로 정확한 진단과 시의적절한 치료가 중요하다.

더욱이 지난해 통계청이 발표한 사망원인 통계에 따르면 폐렴은 지난 2010년 사망원인 6위에서 2019년 3위로 사망률 순위가 높아지고 있다.

이에 따라 심평원은 환자가 적절한 진료와 질 높은 의료서비스를 받을 수 있도록 2014년부터 폐렴 적정성 평가를 시행하고 있다.

이번에 시행한 평가는 지난 2019년 10월부터 2020년 2월까지 폐렴으로 입원하여 3일 이상 항생제를 투여한 만 18세 이상 성인 환자를 대상으로 총 6개의 지표를 통해 실시됐다.

조선대병원은 이번 평가에서 전체 의료기관의 평균인 73.6점을 크게 상회하는 100점 만점을 기록하며 지금까지 실시된 4회의 평가에서 모두 1등급을 획득함으로써 폐렴 치료 우수병원으로 인정받았다.

정종훈 병원장은 “이번 평가 결과에 안주하지 않고 지역민에게 양질의 의료서비스를 제공하기 위해 끊임없이 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr