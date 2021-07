[아시아경제 윤동주 기자] 윤석열 전 검찰총장이 15일 서울 종로구 경희궁길에 위치한 반기문재단을 방문, 반 전 UN 사무총장을 예방하고 있다. 윤 전 총장은 이날 반 전 사무총장에게 정치참여 경험에 대한 조언 등을 구할 예정이다.

반 전 총장은 2017년 당시 보수 진영의 유력한 대선 후보로 출마 선언을 했지만 언론 검증을 이기지 못하고 3주 만에 노선을 선회했다.

윤 전 총장은 안철수 국민의당 대표, 김영환 전 과학기술부 장관, 최장집 고려대 명예교수 등 각계각층의 인사들을 만나고 있다.

