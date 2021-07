사모펀드 블랙스톤, AIG 생명·연금보험 운용 합의

[아시아경제 권재희 기자] 세계 최대 사모펀드인 미국의 블랙스톤 그룹이 AIG의 생명·연금보험 자산의 일부 운영하기로 AIG와 합의했다고 월스트리트저널(WSJ)이 14일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 블랙스톤은 이번 합의에 따라 500억달러부터 시작해 6년 안에 1000억달러 규모의 AIG의 생명·연금보험 자산을 운용하게 된다.

현재 AIG가 운영하는 생명·연금보험 자산은 2000억달러 수준이다.

블랙스톤은 또한 AIG의 생명·연금보험 사업부의 지분 9.9%를 22억달러에 인수하며, 조나단 그레이 블랙스톤 회장이 AIG 이사회에 합류하기로 했다.

WSJ은 사모펀드 업체가 보험산업의 핵심 세력으로 나아가기 위한 커다란 발걸음을 내디딘 것이라고 이번 합의에 의미를 부여했다.

AIG는 지난해 10월 피터 자피노를 새로운 최고경영자(CEO)로 임명하면서 주주가치를 극대화하는 방식으로 분사를 할 준비가 돼 있다고 밝힌 바 있다.

당시 WSJ은 AIG가 경쟁사인 악사와 같이 생명사업부를 분사한 뒤 기업공개(IPO)하거나 분사한 사업부의 일부나 전부를 매각할 수도 있다고 예상했다.

한편 블랙스톤의 비상장 부동산 투자신탁(BREIT)도 AIG가 지난 수십년간 보유하고 있던 51억달러 규모의 어포더블 하우징(도심에서 사무용 빌딩 개발과 함께 공급되는 중·저 소득자용 주택) 자산을 인수하기로 했다고 밝혔다

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr