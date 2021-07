LX인터네셔널, 印尼 정부·한인사회에 산소발생기 60대 지원

'케이랩' 통해 한국교민 대상 무상 코로나19 PCR 검사도 제공

[아시아경제 유제훈 기자] LX인터내셔널은 코로나19 재확산이 심각한 인도네시아에 산소발생기 60대와 무상 진단검사 등을 지원키로 했다고 15일 밝혔다.

세계 4위 인구대국인 인도네시아는 최근 코로나19 델타 변이 바이러스로 하루 신규 확진자가 5만4000명을 넘어서는 등 상황이 심각해지고 있다. 이에 LX인터내셔널은 인도네시아 보건부장관과 화상회의를 통해 산소발생기 기부를 논의하고 내주 중 이를 신속 전달하기로 했다. 해당 산소발생기는 인도네시아 정부에 50대(병원용), 인니 한국교민 사회에 10대(가정용)씩 전달된다.

아울러 LX인터내셔널은 자사가 직접 운영 중인 코로나19 진단 시설인 케이랩(K-LAB)을 통해 65세 이상( 한국 교민을 대상으로 코로나19 유전자증폭(PCR) 검사를 무상 지원한다. 케이랩은 LX인터내셔널이 자카르타 시내 및 공항, 반둥 지역에 설치한 검사소로 현지 가이드라인에 맞게 내부를 설계했으며 한국산 진단키트 등 국제인증장비를 사용해 높은 검사 정확도를 제공한다.

LX인터내셔널이 인도네시아에 코로나19 관련 지원을 하는 것은 이번이 세 번째다. 지난해 3월엔 윤춘성 대표가 조코 위도도 인도네시아 대통령에게 보내는 서신과 함께 대량의 코로나19 진단키드를 기부했고, 올 4월엔 자카르타에서 약 3000㎞떨어진 술라웨시섬에 코로나19 검사부터 결과까지 전 과정을 원스톱으로 진행할 수 있는 케이랩 1개소를 무상 제공하고 설치를 지원했다.

이창현 LX인터내셔널 인니지역총괄은 "인도네시아는 회사의 주요 사업이 집중되어 있는 전략지역으로 그간 현지 정부와 고객들로부터 많은 성원을 받아왔다"면서 "이번 우리의 작은 동참이 코로나19 재확산이라는 위기를 극복하기 위해 단합해 노력하고 있는 인도네시아 정부와 국민, 그리고 우리 교민들에게 도움이 되길 바란다"고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr