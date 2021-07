[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 해남서 수해 복구공사 현장을 살펴보기 위해 가파른 고지대에 오른 70대 남성이 발을 헛디뎌 추락해 숨지는 사고가 발생했다.

15일 전남 해남경찰서 등에 따르면 전날 오후 4시 17분께 수해복구 현장에서 A(78) 씨가 추락했다는 신고가 접수됐다.

신고를 받은 119구조·구급대가 급히 현장으로 달려가 A씨를 병원으로 이송했지만, 머리를 심하게 다친 A씨는 결국 숨졌다.

경찰 조사 결과 A씨는 최근 폭우로 무너진 축벽을 다시 쌓는 등의 수해 복구 상황을 살피기 위해 10m 이상 높은 곳에 올라갔다가 실족한 것으로 확인됐다.

경찰은 사망 원인이 분명한 만큼 내사 종결할 예정이다.

