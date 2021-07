중국, 14억 인민 백신 강제 접종…미접종자는 임금도 중단

일부 省, 미접종자 공공시설 및 대중교통 이용 제한…백신 접종 확인증 확인

전염병 방지법 근거로 강제 접종 강행…동계올림픽 전 70% 이상 접종 목표

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 당국이 코로나19 백신 미접종자에 대해 이동 제한 조치를 취하는 등 사실상 강제 접종에 나섰다. 앞서 국가위생건강위원회는 31개 성ㆍ시ㆍ자치구(홍콩ㆍ마카오 제외)에서 백신 누적 접종 건수가 14억회(13일 기준)를 돌파했다고 밝힌 바 있다.

15일 중국 매체 펑파이에 따르면 장시와 안후이, 푸젠, 산시, 쓰촨, 저장 등 일부 성(省) 정부가 백신 미접종자에 대해 공공시설 입장을 제한한다는 통지문을 발송했다. 통지문이 발송된 지역은 주로 현급이며 일부 시도 포함됐다.

펑파이는 백신 미접종자는 공공장소에 출입할 수 없으며, 택시 등 대중교통 이용도 제한된다고 전했다. 공공장소 입장시 젠깡바오(건강 코드 미니프로그램)와 백신 접종 확인증을 제시해야 한다.

안후이성의 일부 현은 만 18세 이상 성인은 예외 없이 백신 접종을 해야 한다고 통지했다. 또 15∼17세는 7월 말까지, 12∼14세는 8월 말까지 백신 접종을 하도록 했다. 장시성의 경우 오는 26일부터 18세 이상 백신 미접종자는 호텔과 기차역, 버스터미널 등 공공장소 출입이 금지된다. 또 9월 신학기가 시작되기 전 모든 학부모는 백신 접종을 마쳐야 하며, 그렇지 않을 경우 자녀의 등교가 제한될 수 있다.

산둥성 일부 구는 아파트 단지 출입 시에도 젠깡바오와 백신 접종 확인증을 제시하도록 했다. 백신 미접종자는 사실상 자신의 집에 격리된다. 허난성의 일부 현은 공무원 및 공공기관 종사자가 백신을 접종하지 않을 경우 출근하지 못하도록 했다. 백신 미접종자는 임금도 받지 못한다.

펑파이는 이번 일부 성의 백신 접종 정책은 성급 정부가 질병 예방 및 통제를 위해 공공장소 출입을 제한할 수 '중화인민공화국 전염병 방지법 제53조 제6항'에 따른 것이라고 설명했다.

펑파이는 다만 건강상의 이유로 2급 이상 공립 의료기관에서 발급한 접종금기(접종 제외) 증명서를 보유한 사람에 대해 예외를 인정하기로 했다고 덧붙였다.

중국 정부는 내년 2월 베이징 동계 올림픽을 앞두고 인구의 70∼80% 접종을 완료한다는 목표를 세우고 있다. 중국 인구 14억명을 감안하면 누적 백신 접종 건수가 19억∼22억회 이상 돼야 한다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr