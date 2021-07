"오륜기 갤S21도 올림픽 맹활약" 삼성, 도쿄올림픽 공식 파트너 활동 시작

메타버스·버추얼 미디어센터·SNS캠페인 등 디지털 마케팅 강화

올림픽·패럴림픽 선수 전원에 최신 스마트폰 약 1만7000대 제공



[아시아경제 구은모 기자] 도쿄올림픽이 일주일 앞으로 다가오면서 국내 유일의 '올림픽 글로벌 파트너'인 삼성전자가 올림픽 마케팅에 돌입한다. 이번 올림픽에서 삼성전자는 전 세계 코로나19 상황을 고려해 이전보다 확대된 비대면 디지털 마케팅을 선보인다.

삼성전자는 15일 무선통신 분야의 공식 '올림픽 파트너'로서 활동을 시작한다고 밝혔다. 삼성전자는 1988년 서울올림픽 지역파트너로 시작해 1998년 일본 나가노 동계올림픽부터 글로벌 파트너로 참여하고 있으며, 2028년 미국 로스앤젤레스 하계올림픽까지 후원 계약을 체결한 상태다.

삼성전자는 이번 올림픽과 패럴림픽에 참가하는 모든 선수에게 '갤럭시S21 5G 도쿄 2020 올림픽 에디션' 약 1만7000대를 제공한다. 기본 성능은 갤럭시S21과 동일한 올림픽 에디션은 팬텀블루 색상으로 후면 커버 하단 갤럭시 로고 아래에 올림픽 오륜기가 배치된 것이 특징이다. 기본 애플리케이션 아이콘과 바탕화면, 잠금화면 등은 도쿄 올림픽에 맞춰 전용 테마가 적용됐다. 삼성전자는 2014년 러시아 소치 동계올림픽부터 참가선수들에게 올림픽 에디션 폰을 제공했고, 2018년 평창 동계올림픽에는 패럴림픽까지 확대 제공했다.

삼성전자는 이번 올림픽 기간에 현장에 오지 못하는 전 세계 스포츠팬과 미디어 관계자 등을 위해 버추얼 기술을 활용한 '삼성 갤럭시 도쿄 2020 미디어센터'와 '삼성 갤럭시 하우스'를 개설했다. 먼저 이날부터 3D 화면으로 구성된 버추얼 미디어센터에서는 올림픽 및 패럴림픽과 관련한 실시간 뉴스와 사진을 볼 수 있다.

아울러 16일 오후 5시에는 메타버스 플랫폼 제페토에 삼성 갤럭시 하우스의 문을 연다. 갤럭시 하우스 방문자들은 도쿄 올림픽과 관련된 콘텐츠와 도쿄 올림픽 핀을 활용한 비디오 부스 20종을 즐길 수 있다. 갤럭시 하우스의 최상층에는 최초 공개되는 BTS 셀피존을 4주간 운영할 예정이다. 이밖에 참가선수들에게 응원과 격려를 보내는 트윗 캠페인도 벌이는 등 모바일과 디지털 중심의 마케팅 활동에 집중할 계획이다.

제한적이지만 오프라인 마케팅 활동도 진행한다. 삼성전자는 도쿄 하라주쿠와 선수촌 등 두 곳에서 쇼케이스를 운영한다. ?갤럭시 하라주쿠?는 2019년 3월에 개관한 전 세계 갤럭시 쇼케이스 중 최대 규모의 체험관으로 방문객들은 모바일 제품을 직접 보고 인터랙티브 경험도 할 수 있다. 선수촌에 마련한 '갤럭시 선수 라운지(Galaxy Athlete Lounge)?는 선수 전용 체험 공간으로 선수들은 이곳에서 올림픽 에디션 폰을 지급받고 포토존, 메시지 월 등 체험존과 다양한 갤럭시 기기들을 경험할 수 있다.

'배구 여제' 김연경 선수 등 세계 정상급 선수 11명으로 구성된 '팀 갤럭시'도 운영하며 갤럭시 브랜드의 홍보대사로 활동할 수 있도록 지원한다. 팀 갤럭시는 영국 최연소 국가대표로 스케이트보드 부문에 참가하는 스카이 브라운(13) 선수가 참여한 도쿄 올림픽 글로벌 TV 광고와 팀 갤럭시 전원이 참여한 ‘보이스 오브 갤럭시(Voices of Galaxy)’ 캠페인을 진행할 예정이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr