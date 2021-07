S-OIL, 창사 이래 최초 무재해 800만 안전 인시 달성

[아시아경제 황윤주 기자] S-OIL이 1980년 울산공장 가동 이후 처음으로 무재해 800만인시를 달성했다.

S-OIL은 지난 9일 무재해 800만인시를 기록했다고 15일 밝혔다. 이번 기록은 2019년 10월 22일부터 총 627일 동안 상해사고뿐만 아니라 화재, 폭발 등의 물적 사고가 단 한 건도 발생하지 않은 것을 의미한다.

이러한 성과는 후세인 알 카타니 최고경영자(CEO)의 안전에 대한 확고한 의지와 목표가 반영된 안전관리 시스템이 울산공장 전체에 뿌리내린 결과로 평가되고 있다.

카타니 CEO는 2019년 부임 이후 매월 공장을 직접 방문하여 현장의 안전상태를 점검하고, 공장에서는 매주 임원·관리자 합동 현장 순회 점검(Safety Walk-Through), 부서별 안전 면담 등을 통해 안전 문화 증진에 힘쓰고 있다.

특히 S-OIL은 분기별로 CEO를 비롯한 최고 경영층이 참석하는 전사 안전관리위원회, 안전 타운 홀 미팅(Safety Town-hall Meeting)을 개최해 전사적인 안전 정책을 수립하고 대내외 사고 사례를 공유하는 등 세계 최고 수준의 안전문화 구축을 위해 노력하고 있으며, 직무·직급별 안전교육 등을 통해 임직원 개인별 안전 역량과 안전 의식 강화에 끊임없는 노력을 기하고 있다.

이와 함께 S-OIL은 행동 기반 안전프로그램을 운영해 사고의 원인을 사전에 발견해 제거하고, 사례별 스터디를 통해 중대 사고와 직결될 수 있는 아차 사고를 발굴, 집중적으로 관리하는 CARE(Case Analysis Risk Elimination) 프로그램을 도입하는 등 지속적으로 안전관리 시스템을 강화하고 있다.

