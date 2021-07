브라질 대통령, 안 멈추는 딸꾹질에 긴급수술 검토

2018년 흉기 피습 후유증…장폐색증이 원인인듯

[아시아경제 김수환 기자] 브라질 자이르 보우소나루 대통령이 열흘간 딸꾹질이 멈추지 않아 수술받아야 할 수도 있게 됐다.

AP통신 등에 따르면 14일(현지시간) 브라질 대통령실은 이날 오전 브라질리아 공군병원에 입원한 보우소나루 대통령이 곧 상파울루 한 병원으로 이원해 긴급수술이 필요한지 확인하는 검사를 받는다고 밝혔다.

정확히 언제, 어느 병원으로 옮기는지는 공개하지 않았다.

다만 이날 상파울루 빌라노바스타병원에 보우소나루 대통령을 실은 구급차가 도착하는 모습이 포착됐다.

보우소나루 대통령의 딸꾹질은 장폐색증 때문으로 의료진은 추정했다.

딸꾹질은 횡격막이 갑작스럽게 수축하면서 발생하는데 장폐색 등 내부장기 질환이 근본 원인일 수 있다.

보우소나루 대통령은 2018년 9월 대선 선거유세를 벌이다가 괴한이 휘두른 흉기에 복부를 찔리면서 장기손상과 내부출혈이 발생해 수술받고 회복한 바 있다.

그는 최근 몇 주간 딸꾹질 탓에 말하기도 어려워하는 모습을 보였다.

지난 7일 한 라디오방송과 인터뷰에선 "닷새째 종일 딸꾹질을 한다"면서 듣기 불편할 수 있는 청취자에게 사과하기도 했다.

그는 "곧 돌아오겠다"며 2018년 피습사건 탓에 이러한 상황을 겪는다고 주장했다.

그가 이번에 수술을 받으면 피습사건 이후 7번째라고 AFP통신은 전했다.

내년 대선 때 재선을 노리는 보우소나루 대통령은 코로나19 대유행 부실 대응 등에 지지율이 계속 추락하고 있다.

이에 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 전 대통령이 그를 꺾을 것이라는 전망이 나온다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr