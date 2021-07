[2보] 청해부대서 코로나19 6명 확진…무더기 감염 우려

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]청해부대 34진인 문무대왕함의 승조원 6명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진판정을 받았다. 현재 전체 승조원을 대상으로 진단검사를 할 예정이어서 확진자가 추가로 나올 가능성도 배제할 수 없다.

15일 국방부에 따르면 청해부대 다수의 승조원이 감기증상을 보여 지난 13일 승조원 6명에 대해 샘플검사를 한 결과 전원 확진 판정을 받았다. 또 14일에는 간부 1명이 폐렴증세를 보여 현지 민간병원으로 후송조치됐고 이 병원에서 코로나19 검사를 받을 예정이다.

문무대왕함에는 함 승조원을 비롯해 특수전(UDT·SEAL) 장병으로 편성된 검문검색대, 해상작전헬기(LYNX)를 운용하는 항공대 장병 등 300여 명으로 구성됐다. 현재 군은 승조원 중 유증상자를 분류해 함정내 별도로 격리중이며 전체 승조원을 대상으로 진단검사를 할 예정이다. 하지만 확진자 6명이 대부분의 승조원과 좁은 공간에서 접촉했을 가능성이 커 확진자는 더 늘어날 것으로 보인다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr