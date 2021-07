"성폭행 가해자인 친오빠와 동거 중"…10대 여학생 靑 청원에 시민들 '공분'

"초등학생 때부터 친오빠에게 성폭행 당했다"

2019년 친오빠 고소…현재 재판 진행 중

"부모님은 친오빠 변호사 여럿 선임"

[아시아경제 허미담 기자] 한 여고생이 친오빠로부터 성추행 및 성폭행을 당했다며 도움을 청하는 취지의 청원 글을 올려 파문이 일고 있다. 이 여고생은 지속된 성폭행 피해로 정신병원까지 입원했으나, 가해자인 친오빠는 반성의 기미를 보이지 않는 것으로 전해졌다. 특히 남매의 부모님은 아들을 위해 변호사까지 선임한 것으로 전해져 공분을 사고 있다.

13일 청와대 국민청원 게시판에는 '성폭행 피해자인 제가 가해자와 동거 중입니다'라는 제목의 청원 글이 올라왔다. 해당 청원은 14일 오후 4시30분 기준 7만7500여명의 동의를 받았다.

자신을 서울에 거주하고 있는 19세 청소년이라고 소개한 청원인은 "현재 집에 있을 수 없는 상황"이라며 "저는 친오빠에게 초등학교 고학년 무렵 저희 집이 리모델링 공사를 할 때부터 성추행을 당했다. 그 성추행은 점점 대담해져서 성폭행이 됐다"고 털어놨다.

청원인은 처음으로 성추행을 당한 상황에 대해 "(리모델링) 공사를 하고 있을 때 한 방에서 같이 잠을 자던 때가 있었다. 그때 잠결이었음에도 불구하고 아직도 생생히 기억한다"라며 "당시 전 오빠와 등을 돌리고 자고 있었지만, 오빠는 뒤에서 절 감싸 안고 있었다. 그런 일은 자주 있었기에 대수롭지 않게 생각하고 잠을 청했다. 하지만 갑자기 오빠의 손이 제 가슴 위로 올라왔다"고 했다.

이어 "그때 많은 생각을 했다. '오빠가 갑자기 왜 그러는 걸까', '실수로 만졌겠지', '내가 여기서 뿌리치거나 화를 내면 오빠랑 어색해지려나' 등 여러 생각을 했고, 결국 저는 조용히 계속 자는 척 행동했다. 그게 제가 기억하는 첫 번째 추행"이라고 전했다.

청원인은 이를 시작으로 수년 동안 친오빠에게 성추행을 당해왔다고 털어놨다. 그는 "오빠는 피임 도구를 쓰지 않았다. 방으로 오빠를 피해 들어갈 때면 오빠는 계속 제 방으로 따라 들어왔다"라며 "방문을 잠그고 싶었지만, 부모님은 제가 방문을 잠그고 있는 걸 좋아하지 않으셔서 방문 손잡이가 없었다"고 했다.

청원인은 결국 2년 전인 2019년 오빠를 수사기관에 신고했고, 현재 재판이 진행 중이라고 밝혔다. 그는 "재판이 진행 중임에도 이렇게 청원 글을 쓴 이유는 수사가 진행 중이고, 검찰로 넘어간 상황에서도 오빠가 전혀 반성하지 않았기 때문"이라며 "결국 올해 2월에도 오빠로부터 추행이 있었고, 전 화를 냈지만 부모님은 오히려 저를 꾸짖으셨다"고 토로했다.

이어 "(극단적 선택을 시도하자) 아빠가 제 뺨을 두 차례 때렸다. 저는 여전히 오빠와 같이 살고 있다"라며 "정신과에 입원했지만, 미성년자이기에 퇴원하려면 부모님의 동의가 필요했다. 아빠는 제게 집으로 돌아오는 것을 퇴원 조건으로 내세웠다. 그렇게 전 집으로 돌아오게 됐다"고 설명했다.

아울러 청원인은 "오빠는 가끔 제가 가진 스트레스를 알면서도 그걸 건드리곤 한다. 아빠에게 오빠의 그런 점이 싫다고 말씀드린 적이 한 번 있는데, 돌아온 답은 '네가 오빠한테 살갑게 대하지 않아서 그렇다. 오빠 한번 안아주고 그래라' 였다"라며 "부모님은 현재 가해자인 오빠 편에 서서 사설 변호사를 여럿 선임하여 재판을 준비 중이며, 전 국선 변호사 한 분과 재판을 준비하고 있다"고 말했다.

끝으로 그는 "더 이상 남매가 아닌 '피해자'와 '가해자'가 되었음에도 살가움을 요구하는 부모님 밑에서 벗어날 수는 없는 걸까요?"라며 "이 사건이 공론화가 되지 않으면 처참하게 가정으로 다시 돌아가서 아무 일도 없었다는 듯이 살아 나가야 하기에 마지막 시도라고 생각하고 청원을 올리게 됐다"고 호소했다.

해당 청원을 접한 누리꾼들은 "감히 부모라고 할 수도 없다. 딸이 그간 받아온 상처는 어떻게 할 거냐", "청원인이 얼마나 혼자서 괴로운 나날들을 보냈을지 상상도 되지 않는다. 혼자 싸우고 있었을 생각을 하니 안타깝고 마음이 아프다", "남매를 키우는 입장에서 있을 수 없는 일이다. 당연히 저런 일이 있었으면 남매를 분리하고 아들을 훈계해 진심으로 동생에게 사죄해야 하는 거 아니냐" 등 비판적인 반응을 보였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr