조선대 '학과 홍보동영상 공모전' 시상식 개최

오채린 정치외교학과 학생 대상 수상

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교는 지난 13일 학과를 홍보하고 자랑하는 '학과 홍보동영상 공모전' 시상식을 본관 2층 청출어룸실에서 개최했다고 14일 밝혔다.

이번 공모전은 지난 4월부터 6월까지 접수를 진행해 총 21개 학과, 35편의 영상이 출품됐다. 이 중 8편이 최종 수상작으로 선정됐다.

홍보영상은 학과의 장점, 진로 정보, 취업 사례, 학과 자랑거리 등을 자유롭게 표현할 수 있도록 했고 학과 교수 및 재학생, 개인, 팀 모두 참여 가능하도록 했다.

평가단은 기획력, 완성도, 창의성, 홍보성, 기술성 등을 종합적으로 평가해 대상 1팀, 최우수상 2팀, 우수상 5팀 등 8팀을 선발해 시상했다. 참가자 전원에게는 소정의 기념품을 증정했다.

대상을 수상한 정치외교학과 오채린 학생은 "이렇게 큰 상을 받게 돼 정말 기쁘고 감사드린다"며 "저 혼자만이 아니라 다 같이 협업을 한 결과라고 생각하며 앞으로도 학과를 위해 열심히 노력하겠다"고 말했다.

최우수상을 수상한 스포츠산업학과 팀의 지도를 맡은 서효민 교수는 "영상에 대해 전혀 모르던 학생들이 교과과정 개편으로 신설된 스포츠영상응용기술 수업을 통해 배웠던 것을 사용할 수 있어 더욱 의미 있었다"며 "교과과정을 통해 학생들이 배우고 실제로 작품을 만드는 과정으로 연계할 수 있어 굉장히 뜻깊은 시간이었다"고 말했다.

공모전을 기획한 대외협력처 김봉철 처장은 "우수한 작품 출품에 참여해주신 모든 분들께 감사하다"며 "학과 홍보동영상 공모전 등 모두가 참여 가능한 프로그램을 계획하고 있어 앞으로도 학내 구성원들의 많은 관심을 바란다"고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr