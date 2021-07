LH 해체는 지역민과 청년들의 희망을 빼앗는 일



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 지난 12일 자연보호연맹 진주시협의회를 시작으로 13일 진주시자전거협회에 이어 14일에는 진주환경협의회가 여의도 국회 의사당 앞 LH 해체 결사반대 1인 시위의 배턴을 넘겨받았다.

정부의 일방적인 LH 해체안을 반대하는 진주시민과 단체들의 여론이 거세어지는 가운데 박창국 회장을 비롯해 박주석, 강병순 부회장, 조재호 사무국장이 1인 시위를 이어 나갔다.

시위에 참여한 박창국 회장은 “지역경제를 이끌어 가는 핵심 기관인 LH의 해체는 지역민과 청년들의 꿈과 희망을 빼앗고 지역 균형발전이라는 국가적인 책무를 유기하는 조치”라며 “LH 개혁안을 전면 재검토해 달라고 요청한다”고 말했다.

