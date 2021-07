산청군 약선(藥膳)생활 문화플랫폼 구축 … 15억6900만원 투입

체험형숙박·약선공방 등 지역민 위한 생활공유시장 ‘마르쉐’ 조성도



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 ‘지리산 청정 약초골’이라는 지역 이미지를 극대화 해 주민소득 증대를 꾀하는 ‘약선생활 문화 플랫폼’ 구축에 나선다.

14일 군은 산청읍 도시재생 뉴딜사업인 ‘산청별곡 ? 산청에 살어리랏다’의 하나로 약선생활 문화 플랫폼을 조성한다고 밝혔다.

이 시설은 산청읍 산청리 상봉·수청마을 일원 건물 2동으로 구성될 예정이다. 총 사업비는 15억6900만원이 소요된다.

약선생활 문화 플랫폼 구축은 산청읍 도시재생 뉴딜사업의 핵심 요소이자 하드웨어(HW), 소프트웨어(SW) 융복합 사업이다.

체험형숙박시설은 약선요리수련센터와 연계해 운영될 방침이다.

지역주민들이 자유롭게 서로의 생활과 생산품을 공유할 수 있는 생활공유시장 ‘나무아래 마르쉐’도 조성한다.

해당 사업은 당초 마을 주민들을 위한 쉼터로 마련된 공간이지만 현재 활용도가 떨어지는 공간을 재생하는 것이 주요 골자다.

마을의 상징적인 공간인 느티나무 주변을 정비해 광장처럼 꾸미게 된다. ‘마르쉐’는 프랑스어로 매매, 거래 혹은 장터 등의 의미를 갖고 있다.

임대순환주택은 산청으로 귀농·귀촌하고 희망자에게 산청읍 정주환경 개선에 발맞춰 집수리를 진행하는 경우 수리기간 동안 거주 가능한 임시주거 공간으로 마련된다.

군 관계자는 “약선생활 문화플랫폼은 산청의 우수한 한방약초와 이를 활용한 건강한 먹거리인 약선요리를 바탕으로 주민들의 새로운 소득원을 개발·운영고 일자리를 창출 하는 사업”이라며 “앞으로 지역발전의 밑거름이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr