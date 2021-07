[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 ‘신한e랩 가입하고 투자의 고수가 되자’ 이벤트를 9월 30일까지 실시한다고 14일 밝혔다.

이번 이벤트는 신한금융투자의 e랩을 신규 가입하는 모든 고객에게 커피 기프티콘을 증정한다. 신규로 가입하거나 기존에 e랩에 가입한 고객이 추가 입금하면 1000만원 당 2만원 상당의 백화점 상품권을 지급한다.

e랩은 신한금융투자 랩 상품을 모바일 앱 ‘신한알파’에서 가입할 수 있다. 기존 랩에 비해 최소 가입금액이 낮고 모바일로 빠르고 간편하게 가입할 수 있다.

신한금융투자 이주연 마케팅부장은 “신한알파에서 간편하게 가입할 수 있는 신한 e랩 서비스가 오픈하고, 총 11종의 e랩 상품을 추가로 라인업했다”며 “앞으로도 e랩 가입에 지속적인 관심을 가질 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.

