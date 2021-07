키움증권, 신규 고객 대상 40달러 투자금 지원 이벤트

[아시아경제 박지환 기자] 키움증권은 9월30일까지 이벤트 기간 내 비대면 계좌를 개설한 최초 신규 고객을 대상으로 40달러 미국주식 투자지원금을 지급하는 '40달러 받고 미국주식 시작하자!' 이벤트를 시행한다고 14일 밝혔다.

2019년도부터 시행되고 있는 40달러 이벤트는 대상 고객이 신청만 하면 바로 고객계좌에 40달러 투자지원금을 지급해 미국주식 첫 거래를 지원한다. 입금된 40달러로 40달러 이하의 주식을 매수하거나, 별도의 예수금을 넣어서 40달러 이상의 미국주식을 매수할 수 있는 기회를 준다.

이벤트 신청일로부터 30일 내로 미국주식 매수금으로 사용해야하며 미사용 시 30일 이후 자동 출금된다. 또 40달러 입금과 동시에 45일 동안 40달러만큼 인출제한되어 신청일로부터 45일 이후 손익금 환전 및 출금이 가능하다.

키움증권은 해외주식 거래 고객을 대상으로 다양한 이벤트를 진행하고 있다. 해외주식 온라인 거래 수수료 0.1%, 환율우대 최대 95% 이벤트, 입고하고 거래하면 최대 30만원의 현금을 받을 수 있는 해외주식 입고이벤트, 모닝스타 미국주식 국문번역 리서치 자료를 무료로 구독하는 서비스, 미국주식 시세 무료제공 서비스 등을 진행 중이다.

키움증권은 해외주식 저변을 넓히기 위한 해외주식 세미나를 꾸준히 진행하고 있다. 다양한 해외주식 특화 기능을 탑재 돼 있는 영웅문글로벌(HTS), 영웅문S글로벌(MTS) 거래시스템을 제공 중이다.

이벤트에 관한 자세한 내용 및 문의는 키움증권 홈페이지 또는 키움금융센터를 통해 확인할 수 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr