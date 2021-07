[특징주]'최재형 관련주' 한일단조 장초반 강세

[아시아경제 박소연 기자] 한일단조 한일단조 024740 | 코스닥 증권정보 현재가 5,330 전일대비 750 등락률 +16.38% 거래량 41,101,567 전일가 4,580 2021.07.14 10:58 장중(20분지연) 관련기사 정부가 추진하는 “메타버스” 경제! 말도 안되는 ‘이 종목’"삼성전자" 관련 株가 "윤석열" 황금株제2의 HMM, 찾았습니다. close 가 장초반 강세다.

한일단조는 14일 오전 10시31분 기준 코스닥 시장에서 전일보다 790원(17.25%) 오른 5370원에 거래되고 있다.

한일단조는 최재형 전 감사원장 관련주로 지목된다. 최근 최 전 원장의 측근이 이준석 국민의힘 대표와 비공개로 만남을 가졌다는 보도에 강세를 보이고 있는 것으로 해석된다.

한일단조는 시가총액 1608억원, 코스닥 687위다. 상장주식수는 2989만1328주다.

1966년 설립된 한일단조는 자동차부품(단조품)국산화, 계열화, 전문공장으로 지정된 기업이다.

첨단 정밀 자동차 부품인 AXLE SHAFT 및 SPINDLE류를 국내외에 공급하고 있다. 또한, 방위산업분야의 유도탄 탄체, 탄두 및 중장비 부품, 조선 및 항공산업 부품 등을 생산하고 있다.

국내 주요 자동차와 방산업체는 물론, 세계적으로 유명한 자동차 부품 및 완성차 제조업체를 거래처로 확보하고 있다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr