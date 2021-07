홈앤쇼핑, 제철과일로 소외계층 돕고 농가 판로지원 '일석이조'

서울시 아동공동생활가정지원센터에 총 5000만원 상당 과일꾸러미 정기 지원

코로나19 타격 농가 상품 우선 매입

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 사회소외 아동의 건강과 코로나19 타격 농가 판로지원을 위해 약 5000만원 상당의 제철과일을 소외계층 아동들에게 정기적으로 전달할 계획이라고 14일 밝혔다.

제철과일은 서울시 아동공동생활가정지원센터가 운영하는 '그룹홈'에 전달된다. 그룹홈은 가정해체, 방임, 학대, 빈곤 등의 이유로 보호가 필요한 아동에게 가정과 같은 주거 환경과 양육 서비스를 제공하는 소규모 아동 보호시설이다.

서울시 내 그룹홈 64개소(약 310명)에 매달 전달될 제철과일은 코로나19 타격 농가의 상품을 우선 매입하기로 했다. 서울시 내 소외 어린이들에게 신선한 과일을 제공하는 동시에 코로나19 타격 농가에 안정적 공급처를 마련하는 1석2조 효과가 기대된다.

홈앤쇼핑 관계자는 "소외아동들이 코로나19로 집에 있는 시간이 많아지고 물가도 점점 높아지면서 제철과일을 접할 기회가 많이 사라지고 있는 현실을 반영해 기획한 사업"이라며 "소외계층과 중소기업, 농어민 모두를 도울 수 있는 창의적인 기획을 이어나가겠다"고 말했다.

