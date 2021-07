방탄소년단, 6개 대륙 생중계하는 '코로나19 극복' 글로벌 무대 참여

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 코로나19 극복을 위한 6개 대륙 글로벌 라이브 공연 무대에 오른다.

13일(현지시간) 연예 매체 버라이어티 등 미국 현지 언론에 따르면 뉴욕에 본부를 둔 국제자선단체 글로벌 시티즌은 이날 이 같은 내용의 '글로벌 시티즌 라이브' 2021 행사 계획을 발표했다.

'글로벌 시티즌 라이브'는 오는 9월25일 개최되며 6개 대륙 주요 도시를 연결하는 형태로 24시간 생중계된다.

라이브 무대는 한국의 서울을 비롯해 미국 뉴욕과 로스앤젤레스(LA), 영국 런던과 프랑스 파리, 나이지리아 라고스, 브라질 리우데자네이루, 호주 시드니 등에 마련된다.

이번 공연은 미국 ABC와 영국 BBC 방송, 유튜브와 트위터, 스트리밍 플랫폼 훌루, 인터넷 방송국 아이하트라디오 등을 통해 세계 전역에 생중계된다.

이번 무대에는 최근 빌보드 싱글 차트 7주 연속 정상을 유지하고 있는 BTS를 비롯해 내로라하는 팝스타들이 총출동한다. 콜드플레이와 메탈리카, 듀란듀란, 빌리 아일리시, 리조, 숀 멘데스, 어셔, 리키 마틴, 안드레아 보첼리, 에드시런 등이 무대에 오를 예정이다.

한편, 글로벌 시티즌은 빈곤에 대한 사회적 인식을 개선하는 단체 글로벌 파버티 프로젝트가 세계 빈곤 퇴치를 위해 2012년부터 매년 진행하는 대규모 자선 음악 축제다. 최근에는 코로나19로 어려움을 겪는 전 세계 빈곤층을 돕는 자선 활동을 펼쳐오고 있다.

