소비자원, 온라인 패션 플랫폼 만족도 무신사 가장 높아

주요 온라인 패션 편집숍 만족도 조사 결과

[아시아경제 임춘한 기자] 주요 온라인 패션 플랫폼 가운데 무신사의 소비자 만족도가 가장 높다는 조사 결과가 나왔다.

14일 한국소비자원은 무신사, 지그재그, W컨셉, 브랜디. 29CM, 에이블리 등 6개 주요 온라인 패션 편집숍 애플리케이션(앱)을 이용해본 1711명을 대상으로 만족도 조사를 한 결과 무신사의 종합 만족도가 5점 만점에 3.74점으로 가장 높았다고 밝혔다.

지난 4월 15~25일 온라인으로 실시한 이 조사에서 6개 업체의 평균 만족도 점수는 3.62점으로 집계됐다. 무신사에 이어 지그재그(3.61점), W컨셉(3.60점), 브랜디(3.60점), 29CM(3.60점), 에이블리(3.58점) 순으로 종합만족도가 높았다.

이번 조사는 서비스 품질(공감성·효율성·신뢰성 등), 서비스 상품(부가혜택, 프로모션, 취소·교환·환불 등), 서비스 체험(서비스 체험 과정에서 느낀 즐거움·실망감 등 주관적 감정 빈도) 등 3대 부문 만족도 점수와 전반적인 만족도, 해당 업체의 서비스에 대한 기대 대비 만족도, 해당 산업 전반에서 제공해야 하는 이상적인 수준 대비 만족도 등 포괄적 만족도 점수를 합산하는 방식으로 이뤄졌다. 무신사는 3대 부문 만족도와 포괄적 만족도를 포함 총 6개 항목 중 서비스 체험을 제외한 5개 항목에서 가장 높은 점수를 받았다.

응답자들은 온라인 패션 편집숍을 이용하는 가장 큰 이유로 '상품의 다양성'(45.5%)을 들었다. 무료 배송(10.4%), 합리적인 가격(9.2%), 희소성 있는 상품 구비(8.5%) 등도 주요 이유로 꼽혔다. 제품 구입 빈도는 '월 1회'가 35%로 가장 많았고, '두달에 1회' 22.9%, '3주일에 1~2회' 12.7% 순이었다. 구입 상품은 의류가 89.4%로 가장 많았다.

주로 구입한 가격대는 '1만원∼3만원 미만'(36.6%)이 가장 많았고 '3만원∼5만원 미만'(32.6%), '5만원∼10만원 미만'(20.1%) 순이었다. 특히 브랜디, 에이블리, 지그재그에선 주로 구입하는 제품 가격대가 '1만원~3만원 미만'이었던 반면, 무신사와 29CM는 '3만원~5만원 미만', W컨셉은 '5만원~10만원 미만'의 비중이 높았다.

소비자 피해 경험에 관한 문항에선 23.3%가 피해 경험이 있다고 답했다. 피해 사례는 '배송 지연'(78.4%·복수응답 가능)이 가장 많았다. '품질 불량·하자'(39.9%), '주문상품 품절로 주문취소'(34.1%), '주문취소·교환·환불 지연'(24.1%), '판매업체와의 소통 어려움·연락 지연'(23.1%) 등도 비율이 높았다.

